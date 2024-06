Un prêtre de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, un groupe catholique intégriste, a été condamné à un an d'emprisonnement en France pour attouchements sur mineurs entre 2002 à 2018, alors qu'il exerçait différentes fonctions éducatives dans le pays, en Suisse et Espagne.

L'abbé, âgé de 58 ans, a été jugé coupable d'attouchements sur des enfants sur lesquels il avait autorité en tant que directeur d'école privée catholique, professeur ou responsable de camps scouts. (image prétexte) imago images/UIG

ATS

Le tribunal de Gap (sud) a assorti sa peine d'un mandat de dépôt à effet différé – la date d'incarcération devant être fixée sous quatre mois maximum -, de quatre ans de suivi socio-judiciaire et d'une interdiction d'activité salariée ou bénévole au contact de mineurs.

Ce catholique de mouvance intégriste qui vit dans un monastère situé dans les Hautes-Alpes depuis 2021 devra également indemniser les parties civiles.

L'abbé, âgé de 58 ans, a été jugé coupable d'attouchements sur des enfants sur lesquels il avait autorité en tant que directeur d'école privée catholique, professeur ou responsable de camps scouts.

Les faits ont été commis à différents postes en France, mais aussi en Suisse et en Espagne.

Le prêtre avait reconnu les faits lors de l'audience début avril. Il avait assuré avoir «toujours lutté contre cette attirance» pour les adolescents, pour laquelle il est suivi par un psychiatre depuis 2019.

Il avait affirmé avoir alerté la Fraternité Saint-Pie X à plusieurs reprises, dès 1998. La structure n'a fait un premier signalement que 21 ans plus tard.

Se souvenant d'un prêtre à l'autorité «suprême», un jeune homme avait, lors de l'audience, fait état d'attouchements dans une douche dans un camp d'été scout en Espagne en 2006. Un autre, scolarisé pendant trois ans dans une école de Courbevoie, dans la région parisienne, où il exerçait comme directeur a raconté des «massages sur le sexe» lors d'une sortie.

Le religieux a «profité du respect» qui lui était dû et usé de sa «forte autorité, pour mettre la main dans le caleçon», avait fustigé le ministère public à l'audience.

Implantée en Suisse

Fondée en 1970 par le défunt évêque français controversé Marcel Lefebvre dans le bourg valaisan d'Ecône, la Fraternité Saint-Pie X s'oppose aux réformes de l'Eglise catholique adoptées par le concile Vatican II dans les années 1960.

Son siège se situe à Menzingen (ZG). Elle affirme être présente dans plus de 60 pays répartis sur six continents, avec 590 prêtres et près d'un demi-million de fidèles.

Elle a été le théâtre de violences sexuelles, psychologiques et physiques jusqu'en 2020, a rapporté en janvier le journal Le Temps, au terme d'une enquête de plusieurs mois.

ATS