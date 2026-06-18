France : un ado de 15 ans mis en examen pour l'assassinat d'une octogénaire dans le Gard

Pris d'un «besoin viscéral de faire mal», un collégien de 15 ans «sans histoires» a été mis en examen jeudi après avoir avoué le meurtre brutal d'une octogénaire dans le Gard, ciblée au hasard, a annoncé la procureure de Nîmes.

L'adolescent avait été Interpellé cinq jours après les faits (image d'illustration). IMAGO/NurPhoto

Agence France-Presse Angelica Zermatten

Interpellé mardi, cinq jours après les faits, il a déclaré lors de sa garde à vue avoir «saisi la victime par l'arrière, lui avoir asséné des coups d'une perceuse, puis des coups de pieds et de poings, avant de l'étrangler», a précisé à la presse la procureure Cécile Gensac.

Il a déclaré «avoir prévu cette agression le jour même, en préparant la mise à disposition de la perceuse dont il s'était doté dans le matériel familial, en la cachant en amont, non loin du lieu des faits dans un buisson, avant de venir la reprendre munie d'un masque et de gants puis de passer à l'acte» dans la soirée, a poursuivi Mme Gensac. Le meurtre s'est produit près d'un étang dans la station balnéaire du Grau-du-Roi (Gard).

Le jeune homme, qui habitait à proximité, a expliqué avoir eu un «besoin viscéral de faire mal en raison d'un ressenti d'une profonde injustice à son encontre, dans le milieu familial notamment», selon la magistrate.

Enfant d'une troisième union de son père, il était très proche notamment de l'un de ses demi-frères devenu papa, ainsi que de ses neveux et nièces, mais des tensions en début d'année entre les adultes l'a tenu à l'écart de cette branche de la famille très importante pour lui.

Victime choisie au hasard

«Un épisode plus récent de rupture sentimentale l'avait également perturbé», a aussi expliqué la procureure, selon qui les parents, «sensibles à ces difficultés avaient vainement tenté de trouver psychologue ou psychiatre pour le soutenir».

Le jeune homme, bon élève, sans histoires et entouré de ses parents et de bons copains, avait commencé à «perdre un peu pied en classe», a aussi dit la magistrate.

«Aucun lien n'existe entre lui et la victime, qui a été choisie au hasard de son projet d'agression», a-t-elle souligné. Mis en examen du chef d'assassinat, il a été placé en détention provisoire et encourt une peine de 20 ans de prison sous réserve que les experts psychiatres qui seront désignés n'écartent pas sa responsabilité pénale, a-t-elle relevé.