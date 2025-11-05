Un conducteur a percuté volontairement des personnes dans plusieurs localités de l'île d'Oléron, dans l'ouest de la France, faisant au moins dix blessés dont quatre en urgence absolue avant d'être interpellé, a-t-on appris mercredi auprès du parquet, qui a ouvert une enquête pour «tentative d'assassinat».

Passants percutés sur l'Île d'Oléron: le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez se rend sur place pic.twitter.com/rzhtPGbcWY — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025

Keystone-SDA ATS

«Un homme de 35 ans, habitant d'Oléron, a percuté volontairement plusieurs piétons et vélos (10 blessés dont 4 en urgence absolue) sur une route entre Dolus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron», a déclaré à l'AFP Arnaud Laraize, procureur de la République à La Rochelle. Au moment de son interpellation, le mis en cause a «crié Allah Akbar» (Dieu est grand), a précisé le magistrat.

«Néanmoins, le mobile n'est pas confirmé et l'enquête devra le déterminer», a-t-il ajouté, précisant que le parquet national antiterroriste (PNAT) ne s'était «pas saisi à ce stade».

Le suspect est connu pour des délits de droit commun, a-t-il précisé, et a été placé en garde à vue pour «tentatives d'assassinats». Le trentenaire a «fauché volontairement» les victimes «sur plusieurs kilomètres», a confirmé à l'AFP une source proche de l'enquête.

Le maire de Dolus d'Oléron, Thibault Brechkoff, a évoqué sur Facebook des accidents provoqués «délibérément» sur sa commune et celle voisine de Saint-Pierre d'Oléron.

L'élu a précisé à une correspondante de l'AFP que le mis en cause était un résident de Saint-Pierre d'Oléron. Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez a annoncé se rendre sur place «à la demande du Premier ministre».