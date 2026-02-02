France : un patient arrive aux urgences avec un obus logé dans le rectum

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une unité de déminage mobilisée France : un patient arrive aux urgences avec un obus logé dans le rectum

ATS

2.2.2026 - 07:52

Un homme a été pris en charge aux urgences d'un hôpital du sud de la France pour un obus logé dans le rectum, a-t-on appris dimanche d'une source interne à l'établissement de santé. Une équipe de déminage a dû intervenir.

Dans la salle d'opération, selon le quotidien régional, l'équipe médicale s'est retrouvée à devoir extraire un «obus de collection de près de 20 centimètres» (photo d’illustration). 
Dans la salle d'opération, selon le quotidien régional, l'équipe médicale s'est retrouvée à devoir extraire un «obus de collection de près de 20 centimètres» (photo d’illustration). 
IMAGO/photosteinmaurer.com

Keystone-SDA

02.02.2026, 07:52

«Ils (les membres de l'équipe médicale, ndlr) ont découvert ça et ils ont appelé le déminage», a indiqué à l'AFP un salarié de l'hôpital, sous couvert d'anonymat.

Selon le quotidien La Dépêche du Midi, qui a révélé l'information, un homme de 24 ans s'est présenté dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital Rangueil, à Toulouse, expliquant s'être introduit un objet dans le rectum.

L'histoire de Chunk. Le casse du siècle… La marmotte qui n’en a rien à grignoter

L'histoire de ChunkLe casse du siècle… La marmotte qui n’en a rien à grignoter

Dans la salle d'opération, selon le quotidien régional, l'équipe médicale s'est retrouvée à devoir extraire un «obus de collection de près de 20 centimètres». Inquiète d'un potentiel risque d'explosion, elle a alors fait appel à une équipe de déminage.

Les pompiers ont été «dépêchés à la demande des forces de l'ordre afin d'assurer une protection incendie lors de l'intervention des démineurs», a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours dans un communiqué, affirmant, sans autre précision, qu'un «engin explosif a été neutralisé dans le sas des urgences». La direction du Centre hospitalier universitaire de Toulouse s'est refusé à commenter cette information.

Les plus lus

Les tenues les plus remarquables des Grammy Awards
France : un patient arrive aux urgences avec un obus logé dans le rectum
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place
Stan Wawrinka grimpe au 113e rang, Belinda Bencic désormais 9e
L’affaire Epstein, un nouveau coup dur pour la princesse de Norvège
Métaux précieux : la correction se poursuit sur l'or et l'argent