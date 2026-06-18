  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Une altercation qui a dégénéré» France : un homme décède après avoir reçu un coup de boule de pétanque d'un adversaire

Angelica Zermatten

18.6.2026

Un homme de 81 ans a été placé en garde à vue après la mort d'un joueur de pétanque lors d'une «altercation» mercredi sur un boulodrome de Mimizan (Landes), a indiqué jeudi le parquet, confirmant une information du journal Sud Ouest.

Les faits se sont produits au cours «d'une altercation qui a dégénéré physiquement» entre deux groupes de joueurs rivaux (image d'illustration).
Les faits se sont produits au cours «d'une altercation qui a dégénéré physiquement» entre deux groupes de joueurs rivaux (image d'illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

18.06.2026, 21:31

18.06.2026, 21:32

Selon Alexa Dubourg, procureure de la République à Mont-de-Marsan, le suspect aurait porté un «coup de boule de pétanque» à la victime, un homme de 68 ans, au cours «d'une altercation qui a dégénéré physiquement» entre deux groupes de joueurs rivaux de cette station balnéaire du nord des Landes.

«Il existe une méga-rivalité entre les joueurs de pétanque de la plage et ceux du bourg (distants de 5 km, NDLR), mais je ne pensais pas à ce point-là», a déclaré à l'AFP par téléphone un riverain, proche de boulistes de la commune.

«Visiblement, quelqu’un du club du bourg aurait mal accepté que ceux de la plage viennent bénéficier de l’ombre du boulodrome», précise dans les colonnes du quotidien regional Daniel Pujos, l'adjoint au maire chargé de la sécurité dans cette ville de 7.500 habitants.

Selon Sud Ouest, le décès de la victime a été constaté peu de temps après les faits, malgré l'intervention rapide des secours.

Les plus lus

Suivez le duel Suisse - Bosnie en direct
Meurtre de Lyhanna : la collégienne a été violée, révèle l'autopsie
France : un ado de 15 ans mis en examen pour l'assassinat d'une octogénaire dans le Gard
Barack Obama entouré d'anciens présidents pour l'inauguration de son musée
Le National cède face à l'UDC et revient sur sa décision : «La pression était trop forte»
Royaume-Uni : un enfant de 3 ans blessé dans l'enclos des crocodiles