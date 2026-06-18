Un homme de 81 ans a été placé en garde à vue après la mort d'un joueur de pétanque lors d'une «altercation» mercredi sur un boulodrome de Mimizan (Landes), a indiqué jeudi le parquet, confirmant une information du journal Sud Ouest.

Les faits se sont produits au cours «d'une altercation qui a dégénéré physiquement» entre deux groupes de joueurs rivaux (image d'illustration). KEYSTONE

Agence France-Presse Angelica Zermatten

Selon Alexa Dubourg, procureure de la République à Mont-de-Marsan, le suspect aurait porté un «coup de boule de pétanque» à la victime, un homme de 68 ans, au cours «d'une altercation qui a dégénéré physiquement» entre deux groupes de joueurs rivaux de cette station balnéaire du nord des Landes.

«Il existe une méga-rivalité entre les joueurs de pétanque de la plage et ceux du bourg (distants de 5 km, NDLR), mais je ne pensais pas à ce point-là», a déclaré à l'AFP par téléphone un riverain, proche de boulistes de la commune.

«Visiblement, quelqu’un du club du bourg aurait mal accepté que ceux de la plage viennent bénéficier de l’ombre du boulodrome», précise dans les colonnes du quotidien regional Daniel Pujos, l'adjoint au maire chargé de la sécurité dans cette ville de 7.500 habitants.

Selon Sud Ouest, le décès de la victime a été constaté peu de temps après les faits, malgré l'intervention rapide des secours.