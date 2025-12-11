  1. Clients Privés
«Cold cases» France : un homme inculpé 10 ans après son crime grâce à la généalogie génétique

Basile Mermoud

11.12.2025

Un homme de 28 ans, soupçonné d'avoir commis un viol en 2015 en France et identifié grâce à la généalogie génétique, a été inculpé et écroué jeudi, a indiqué à l'AFP le pôle «cold cases» du parquet de Nanterre, dans la région parisienne.

Le dossier avait fini par être repris par le pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), ou pôle «cold cases» à Nanterre (photo d’illustration).
IMAGO/IP3press
IMAGO/IP3press

Agence France-Presse

11.12.2025, 18:27

«Cet homme, mineur au moment des faits, a reconnu en être l'auteur», a indiqué le parquet dans un communiqué. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les faits pour lesquels il est poursuivi se sont déroulés le 23 juin 2015 à Poitiers (ouest). La victime, qui courait le long d'une rivière, avait alors été attaquée au tournevis, étranglée et violée.

L'enquête n'avait pas permis d'identifier le coupable malgré la découverte d'un ADN sur la scène du crime inconnu du fichier national automatisé des empreintes génétiques. Le dossier avait fini par être repris par le pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), ou pôle «cold cases» à Nanterre.

«Courant juin 2025, la juge d'instruction du PCSNE adressait une commission rogatoire internationale aux Etats-Unis d'Amérique aux fins de comparaison de l'extrait ADN masculin inconnu avec les bases de données disponibles dans le pays», a détaillé le parquet de Nanterre.

Etats-Unis. Nouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Etats-UnisNouvelle levée du secret judiciaire dans l'affaire Epstein

Ces sites proposant des tests de généalogie génétique sont interdits en France. «Les analyses réalisées dans le respect de la législation américaine, révélaient des correspondances génétiques avec des individus susceptibles d’être des ascendants de l’auteur des faits», a poursuivi le ministère public.

Les investigations menées par les enquêteurs français ont conduit au suspect, qui a été placé en garde à vue mardi. Les analyses génétiques réalisées durant la garde à vue ont confirmé que son profil ADN correspondait à l'empreinte inconnue retrouvée sur les lieux du crime.

Fin 2022, Bruno L., surnommé le «prédateur des bois» pour avoir enlevé, emmené dans la forêt et violé cinq adolescentes entre 1998 et 2008, avait été arrêté grâce à cette technique avec l'appui du FBI, une première en France. Il s'était suicidé en prison alors qu'il était en détention provisoire après avoir reconnu les faits.

France : un homme inculpé 10 ans après son crime grâce à la généalogie génétique