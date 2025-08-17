Un Néerlandais de 65 ans est mort dimanche dans un accident de deltaplane au cours d'une compétition dans les Hautes-Alpes (sud-est de la France), ont indiqué les pompiers.

La compétition à laquelle la victime participait avait lieu dans les Alpes françaises. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

Le sexagénaire a fait une chute de 20 mètres en plein vol après que sa voile s'est apparemment décrochée à cause d'un coup de vent, ont-ils précisé à l'AFP.

Il est tombé dans un champ sur la commune de Val Buëch-Méouge et a été déclaré mort sur place par le médecin.

La victime avait décollé plus tôt de la montagne de Chabre, un sommet à 1352 m d'altitude réputé pour les parapentistes, et portait un dossard de compétition, selon cette même source.