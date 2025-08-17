  1. Clients Privés
France Un Suisse et un Allemand morts dans un accident d'aviation

ATS

17.8.2025 - 07:53

Un ressortissant suisse et un autre allemand sont morts dans un crash impliquant deux avions de tourisme samedi après-midi dans le sud-est de la France à Saint-Pons, a appris l'AFP auprès des autorités locales.

Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie (archivees).
Courtesy of Merlin Labs

Keystone-SDA

17.08.2025, 07:53

Un avion tracteur et un avion planeur ont décollé peu après 13h00 de l'aérodrome de Barcelonnette et l'accident est survenu peu après dans la vallée de l'Ubaye, selon le même source.

Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département.

Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie.

