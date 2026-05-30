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«Evénement exceptionnel» France : une baleine de 12 tonnes s’échoue sur une plage de l'Ile de ré

Basile Mermoud

30.5.2026

Une baleine femelle de dix mètres de long s'est échouée avant de mourir sur une plage de l'Ile de Ré, a-t-on appris samedi auprès de la préfecture de Charente-Maritime et du réseau national d'échouages.

Entre un et treize échouages de rorqual commun ont été recensés chaque année sur les côtes de France métropolitaine depuis 1971 (image d’illustration). 
Entre un et treize échouages de rorqual commun ont été recensés chaque année sur les côtes de France métropolitaine depuis 1971 (image d’illustration). 
IMAGO/Panthermedia

Agence France-Presse

30.05.2026, 14:52

Le cétacé de douze tonnes s'est échoué vendredi soir et son cadavre était toujours présent samedi sur les côtes de Rivedoux-Plage, à l'extrémité est de l'île de Ré.

Il s'agit d'un rorqual commun, la deuxième espèce de baleine la plus grande au monde derrière la baleine bleue, selon Jean-Roch Meslin, le coordinateur local du réseau national d'échouages.

La baleine «a été observée hier (vendredi) après-midi près des côtes puis s'est échouée vivante sur la plage avant la nuit, avant de décéder car on ne pouvait pas intervenir la nuit», a détaillé le spécialiste auprès de l'AFP.

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Pour M. Meslin, il s'agit d'un «événement exceptionnel», seulement le troisième échouage d'un spécimen de cette espèce sur l'Île de ré, après un premier cas en 1920 et un autre en 2017.

Entre un et treize échouages de rorqual commun ont été recensés chaque année sur les côtes de France métropolitaine depuis 1971, d'après l'observatoire Pelagis qui coordonne le réseau national d'échouages. Aucun n'avait été signalé depuis 2023.

La cadavre de l'animal devait être évacué samedi après-midi avant d'être autopsié pour identifier les raisons de l'échouage, a indiqué la préfecture de Charente-Maritime.

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