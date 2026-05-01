Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi matin près de Bourges pour une free party sur un terrain militaire rendu «très dangereux» par la présence potentielle de munitions non explosées, a déclaré à l'AFP le préfet du Cher.

Les organisateurs de l'événement ont fait savoir à la préfecture «par un contact indirect» attendre 30.000 personnes (image d’illustration). IMAGO/Dreamstime

Agence France-Presse Basile Mermoud

Vers 09h00, les autorités avaient déjà dénombré 2.300 véhicules, soit environ 8.000 personnes, réunies sur le Polygone, un champ de tir de la Délégation générale à l'armement, a expliqué Philippe Le Moing Surzur. Les organisateurs de l'événement ont fait savoir à la préfecture «par un contact indirect» attendre 30.000 personnes.