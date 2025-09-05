  1. Clients Privés
France Une élève a obtenu le bac à l’âge de 9 ans, un record 

ATS

5.9.2025 - 16:08

Une élève a décroché en juillet le baccalauréat à l'âge de 9 ans, devenant la plus jeune à obtenir ce diplôme de fin études scolaires en France, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Education nationale, confirmant des informations de Franceinfo.

Un organisme de formation, Isoset, assure pour sa part dans un communiqué avoir accompagné cette élève selon une méthode développée en collaboration avec un autre bachelier précoce (photo d'illustration).
Un organisme de formation, Isoset, assure pour sa part dans un communiqué avoir accompagné cette élève selon une méthode développée en collaboration avec un autre bachelier précoce (photo d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

05.09.2025, 16:08

05.09.2025, 16:21

Cette élève, qui a passé l'examen à Paris en candidate libre dans les spécialités mathématiques et physique-chimie, a été diplômée au rattrapage, donc sans mention. «Le précédent plus jeune bachelier qui avait moins de 12 ans, c'était en 1989», à l'âge de 11 ans, a précisé à l'AFP le ministère.

Le ministère ne donne pas davantage de détails sur cette lauréate hors normes d'un diplôme que la très grande majorité des Français obtiennent à 17 ou 18 ans, en fin de lycée. Selon Franceinfo, la jeune bachelière est née en France, est de nationalité grenadienne et suit sa scolarité à Dubaï.

L'épreuve de toute une vie. Ce millionnaire va tenter de passer le bac pour... la 27e fois!

L'épreuve de toute une vieCe millionnaire va tenter de passer le bac pour... la 27e fois!

Un organisme de formation, Isoset, assure pour sa part dans un communiqué avoir accompagné cette élève selon une méthode développée en collaboration avec un autre bachelier précoce, diplômé à 12 ans en 2012, selon son site.

Ecole à domicile

Jusqu'ici le record était détenu par Arthur Ramiandrisoa qui avait eu son bac à 11 ans et 11 mois en 1989. Il n'avait jamais mis les pieds à l'école, ses parents avaient assuré son éducation à domicile selon une méthode que son père avait décrite dans un livre comme «La Méthode Arthur».

Cette année, le bac avait enregistré l'inscription d'un ou une candidate encore plus jeune, âgé de 8 ans, mais il ne s'est finalement pas présenté aux examens.

