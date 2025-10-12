  1. Clients Privés
Enquête pour meurtre France: voiture calcinée, du sang partout et «sur un canapé, un corps sans vie»

Valérie Passello

12.10.2025

Une enquête pour meurtre aggravé a été ouverte en Corrèze après la découverte d'un corps sans vie dans un appartement laissé ouvert et maculé «d'importantes traces de sang au sol», a indiqué dimanche le parquet de Brive.

Les gendarmes se sont rendus sur place après avoir découvert vers 05H00 du matin dimanche un véhicule «calciné sur la route départementale D3 entre les communes de Voutezac et d'Objat»
Les gendarmes se sont rendus sur place après avoir découvert vers 05H00 du matin dimanche un véhicule «calciné sur la route départementale D3 entre les communes de Voutezac et d'Objat»
IMAGO/GODONG

Agence France-Presse

12.10.2025, 21:55

Une enquête pour meurtre aggravé a été ouverte en Corrèze après la découverte d'un corps sans vie dans un appartement laissé ouvert et maculé «d'importantes traces de sang au sol», a indiqué dimanche le parquet de Brive.

Les gendarmes se sont rendus sur place après avoir découvert vers 05H00 du matin dimanche un véhicule «calciné sur la route départementale D3 entre les communes de Voutezac et d'Objat», précise la procureure de la République de Brive, Florence Leroux-Ghristi, dans un communiqué.

Ils ont alors constaté «que le logement était éclairé et que la porte était ouverte», avant d'observer «d'importantes traces de sang au sol dès l'entrée de l'appartement» et de remarquer «sur un canapé, un corps sans vie», ajoute la magistrate, sans donner de détails sur les causes potentielles de la mort.

Des témoins ont indiqué aux enquêteurs avoir remarqué «cette nuit-là plusieurs allées et venues inhabituelles dans le village de Voutezac», indique encore Mme Leroux-Ghristi, selon qui la victime «côtoyait depuis quelques temps deux individus».

Selon le quotidien régional La Montagne et France 3 Nouvelle-Aquitaine, deux personnes ont été placées en garde à vue. Une autopsie doit avoir lieu lundi.

gf/gvy

© Agence France-Presse

