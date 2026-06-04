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Incident spectaculaire à Francfort Le nez d'un Boeing de Lufthansa s'effondre sur le tarmac

ATS

4.6.2026 - 20:53

Le train d'atterrissage d'un avion Boeing appartenant à Lufthansa s'est brutalement affaissé jeudi sur le tarmac de l'aéroport de Francfort, a indiqué le groupe allemand à l'AFP. Plusieurs blessés sont à déplorer parmi le personnel qui se trouvait à bord.

Un employé qui se trouvait sur le tarmac juste devant le cockpit a échappé de peu à l'impact (image d’illustration).
Un employé qui se trouvait sur le tarmac juste devant le cockpit a échappé de peu à l'impact (image d’illustration).
AFP

Keystone-SDA

04.06.2026, 20:53

Survenu à la mi-journée, l'incident concerne un Boeing 787-9, dit Dreamliner, une heure avant son décollage pour un vol à destination de Los Angeles, a précisé une porte-parole.

«Alors qu'il se trouvait sur une position de stationnement, le train d'atterrissage avant de l'avion s'est replié de manière inattendue», a dit la même source.

Les passagers n'avaient pas encore embarqué, mais «plusieurs employés» parmi les membres d'équipage et le personnel au sol ont été blessés, indique encore Lufthansa.

Dans la soirée, un autre porte-parole de Lufthansa a précisé à l'AFP que les personnes blessées, dont deux membres de son équipage, l'avaient été «légèrement». Elles ont été conduites à l'hôpital pour y être soignées. Le vol a été annulé.

Enquête en cours

Sur une vidéo de l'incident diffusée par le journal Bild, on voit la roue du train glisser soudain vers l'avant et le nez de l'appareil chuter de plus de deux mètres de hauteur et heurter le sol. Un employé qui se trouvait sur le tarmac juste devant le cockpit a échappé de peu à l'impact.

Recherches en cours. Quatre morts dans un accident d'avion en Croatie

Recherches en coursQuatre morts dans un accident d'avion en Croatie

Une enquête est en cours, «des experts sont actuellement sur place et inspectent l'appareil», a indiqué Lufthansa dans la soirée.

L'avion devrait être déplacé dès jeudi soir vers un hangar «où d'autres inspections auront lieu avant que l'appareil ne soit réparé», a ajouté la même source. D'après le site spécialisé Aerotelegraph, l'avion concerné n'a qu'un an et a été livré à Lufthansa en janvier.

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