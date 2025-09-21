  1. Clients Privés
Trafic de drogue Saint-Domingue rapporte une frappe américaine sur un bateau près de ses côtes

ATS

21.9.2025 - 18:47

La République dominicaine a fait état dimanche d'une frappe américaine sur un bateau transportant de la drogue près de ses côtes, lors d'une conférence de presse de la Direction anti-drogues du pays (DNCD).

Une source proche de l'enquête a souligné que le bateau venait «sans doute» du Venezuela (archives).
Une source proche de l'enquête a souligné que le bateau venait «sans doute» du Venezuela (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.09.2025, 18:47

Une porte-parole de l'ambassade américaine présente à la conférence de presse a précisé qu'il s'agissait de la frappe évoquée par Donald Trump vendredi sur son réseau social Truth Media.

Selon le porte parole de la DNCD, Carlos Devers, il s'agit d'une «frappe militaire aérienne des Etats-Unis contre une vedette rapide de narcoterroristes, transportant environ 1000 kilogrammes de cocaïne (...) à 80 milles nautiques au sud de l'île Beata», au sud-est de la République dominicaine.

Chiffres glaçants. Quelles ont été les catastrophes aériennes les plus meurtrières depuis 2000 ?

Chiffres glaçantsQuelles ont été les catastrophes aériennes les plus meurtrières depuis 2000 ?

Le président américain a publié vendredi une nouvelle vidéo présentant, selon lui, une frappe américaine qui tué trois «narcoterroristes» sur un bateau transportant de la drogue à destination des Etats-Unis. Il n'a pas précisé si cette frappe était l'une de celles qu'il avait déjà évoquées ces derniers jours, ou bien s'il s'agissait d'une nouvelle.

Une source proche de l'enquête a souligné que le bateau venait «sans doute» du Venezuela: «Selon les informations dont nous disposons, ils (bateaux) partent de La Guajira entre la Colombie et le Venezuela, là où opèrent ces réseaux qui acheminent par des embarcations rapides de la drogue vers le territoire dominicain».

«Les ballots que j'ai vus, ces couleurs, je ne les vois pas comme ceux de la Colombie, car ceux de la Colombie sont différents (...) un sac avec une rayure. Ceux-ci (les détruits) ont de nombreuses rayures», a expliqué cette source.

Haro sur Maduro

Les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre et un sous-marin à propulsion nucléaire dans les Caraïbes, officiellement dans le cadre d'une opération antidrogue.

Washington dit avoir détruit au moins trois bateaux de nacro-trafiquants présumés dans des eaux proches du Venezuela, tuant une dizaine de personnes.

Tragédie. Discothèque effondrée à St-Domingue : le bilan monte à 231 morts

TragédieDiscothèque effondrée à St-Domingue : le bilan monte à 231 morts

Les Etats-Unis accusent le président vénézuélien Nicolas Maduro de liens avec le narcotrafic et ont offert une récompense de 50 millions de dollars pour toute information conduisant à sa capture.

M. Maduro nie fermement les accusations et dénonce un «plan impérialiste» visant à le renverser et s'emparer de ses ressources naturelles. Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole de la planète.

