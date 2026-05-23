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«Acte terroriste» Frappe sur un lycée en Ukraine: le bilan monte à 10 morts

ATS

23.5.2026 - 10:46

Au moins dix personnes ont été tuées et 38 blessées après la frappe de drones ukrainiens contre un lycée dans une région de l'est de l'Ukraine contrôlée par la Russie, selon un nouveau bilan des autorités installées par Moscou. Onze personnes sont portées disparues.

Vladimir Poutine a qualifié la frappe d'"acte terroriste».
Vladimir Poutine a qualifié la frappe d'"acte terroriste».
ATS

Keystone-SDA

23.05.2026, 10:46

23.05.2026, 11:05

«Les secouristes ont passé la nuit à déblayer les décombres à Starobilsk (Starobelsk en russe)», ville où la frappe a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué samedi le gouverneur régional Léonid Passetchnik sur les réseaux sociaux. «Malheureusement, les espoirs ne se sont pas concrétisés et le nombre de victimes est passé à dix», a-t-il dit.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié d'"acte terroriste» la salve de drones qui a frappé la résidence universitaire de Starobilsk, une ville d'environ 16'000 habitants située dans la région ukrainienne de Lougansk (est) dont Moscou revendique l'annexion. Il a ordonné à l'armée de préparer une riposte.

Selon les responsables russes, 86 jeunes âgés de 14 à 18 ans se trouvaient dans un dortoir de plusieurs étages, qui s'est effondré à la suite de l'attaque.

L'Ukraine a nié avoir pris pour cible des civils et a déclaré avoir frappé une unité de drones russes stationnée dans la région, qui se trouve à environ 65 kilomètres de la ligne de front dans l'est du pays.

«L'Ukraine mène des frappes contre les infrastructures et les installations militaires utilisées à des fins militaires, respectant scrupuleusement les normes du droit international humanitaire», avait écrit vendredi l'état-major de l'armée ukrainienne dans un message sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l'offensive russe en février 2022, des milliers de civils ont été tués des deux côtés du front et les bombardements se poursuivent quotidiennement, dans un contexte de quasi-impasse militaire.

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