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Avec 130 passagers à bord Frayeur à Split : un avion de Croatia Airlines glisse sur la piste au décollage

Basile Mermoud

16.5.2026

Un Airbus A220-300 de la compagnie Croatia Airlines, avec 130 passagers à bord, a dévié sur la piste de l'aéroport de Split, en Croatie, après la décision des pilotes d'interrompre le décollage «conformément aux procédures de sécurité», a annoncé la compagnie dans un communiqué.

Au moment de l'accident, l'avion s'apprêtait à décoller de Split, ville portuaire dans le centre de l'Adriatique croate, en direction de Francfort, en Allemagne (image d’illustration).
Au moment de l'accident, l'avion s'apprêtait à décoller de Split, ville portuaire dans le centre de l'Adriatique croate, en direction de Francfort, en Allemagne (image d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

16.05.2026, 16:54

16.05.2026, 17:46

«Tous les passagers et membres d'équipage vont bien, et personne n'a été blessé», indique la compagnie dans un communiqué, précisant que l'appareil comptait cinq membres d'équipage.

Les passagers ont quitté l'avion et se trouvent dans le terminal de l'aéroport, selon la même source. Sur une photo publiée par le site d'information régionale Damacijadanas.hr, on voit l'appareil arrêté sur le bord de la piste, avec un moteur qui semble être endommagé et toucher la pelouse longeant la piste.

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Au moment de l'accident, l'avion s'apprêtait à décoller de Split, ville portuaire dans le centre de l'Adriatique croate, en direction de Francfort, en Allemagne.

«Selon les premières informations disponibles, l'équipage a arrêté l'appareil en agissant conformément aux procédures de sécurité prescrites», explique la compagnie, sans détails sur des raisons de cette décision des pilotes.

De «plus amples informations» seront communiquées «après l'achèvement des premières vérifications techniques et des procédures officielles», ajoute-t-elle.

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