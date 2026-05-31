Free Party : des centaines de teufeurs manifestent contre la répression

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Marseille Free Party : des centaines de teufeurs manifestent contre la répression

Basile Mermoud

31.5.2026

«Plus de son moins de répression»: au rythme de la musique techno, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche à Marseille contre des législations à l'étude au Parlement pour durcir la pénalisation des free party, une mobilisation appelée dans plusieurs villes de France.

Dimanche, à Marseille écrasée par la chaleur, les manifestants (environ 500 selon la police) ont pris part à un cortège rythmé par la musique techno, diffusée par des enceintes montées sur une dizaine de camions (image d’illustration).
Dimanche, à Marseille écrasée par la chaleur, les manifestants (environ 500 selon la police) ont pris part à un cortège rythmé par la musique techno, diffusée par des enceintes montées sur une dizaine de camions (image d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

31.05.2026, 15:26

Samedi à Montpellier ils étaient 800 selon la police, rassemblés sur le parvis de l'hôtel de ville, dans une ambiance détendue et brandissant des pancartes vindicatives où on pouvait lire «Touche pas à ma culture», «On préfère nos vinyles à vos vies nulles».

A l'appel des collectifs de défense des free parties, cette mobilisation est attendue dans trente villes, ce weekend mais aussi début juin, pour dénoncer «des propositions de loi liberticides.»

Dimanche, à Marseille écrasée par la chaleur, les manifestants (environ 500 selon la police) ont pris part à un cortège rythmé par la musique techno, diffusée par des enceintes montées sur une dizaine de camions.

Certains étaient torse nu quand d'autres arboraient des tenues plus étudiées, comme des uniformes oranges de détenus.

«En prison pour avoir dansé au réveillon», «Répression tentaculaire, on se laissera pas faire», «Plus de son moins de répression», pouvait-on lire sur certaines pancartes, a constaté une journaliste de l'AFP.

«Nous continuerons de nous battre pour protéger cette culture», assure Jules, 25 ans, venu du Var, qui a souhaité comme les autres personnes interrogées garder l'anonymat. Il fustige une «loi liberticide qui va emprisonner des jeunes rêvant de proposer des lieux d'évasion ouverts à tous, inclusifs et gratuits».

Lio se confie. «Toutes les défenses que j'avais mises en place... Bam! Ça a pété un câble!»

Lio se confie«Toutes les défenses que j'avais mises en place... Bam! Ça a pété un câble!»

Adopté au Sénat, le projet de loi Ripost attend d'être débattu à l'Assemblée nationale. Pour les organisateurs de fêtes il prévoit une peine de deux ans de prison et 30.000 euros d'amende, et jusqu'à six mois de prison et 7.500 euros d'amende pour les participants. Le seuil de déclaration obligatoire en préfecture serait abaissé à 250 participants contre 500 actuellement.

Alix 23 ans, étudiante en master de relations internationales, explique «en tant que femme» se sentir «beaucoup plus safe en teuf qu'en boîte.»

L'attrait des free party vient aussi de «la hausse des prix des concerts», avec «une centaine d'euros minimum pour un gros festival».

Certains manifestants plus âgés reconnaissent «ne pas aimer» la musique techno. «C'est pas la question», estime Cécile, 61 ans. «On criminalise la musique, la fête, les jeunes !»

Samedi à Montpellier, Tom, 20 ans, étudiant en cinéma et audiovisuel, défend «des mouvements de liberté où les jeunes veulent juste danser et s'amuser».

«L'univers de la rave party, c'est très singulier. C'est gratuit, accessible à tous, dans des lieux naturels», plaide le jeune étudiant.

Les plus lus

Un bilan glorifiant : «La Suisse a livré un produit exceptionnel»
Suivez le duel Suisse - Jordanie en direct
Guy Parmelin : «Il faut parfois beaucoup de temps pour que les fossés se comblent»
«J'ai vu des biens immobiliers avec un terrain de football souterrain»
Free Party : des centaines de teufeurs manifestent contre la répression
Glucksmann accuse une chroniqueuse d’être une «agente russe» au service du kremlin