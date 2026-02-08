Les députés fribourgeois se prononcent à partir de mardi sur deux révisions législatives totales visant à encourager la culture dans le canton. Il s'agit de la loi sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) et de la loi sur les institutions culturelles de l’Etat (LICE).

Globalement, le Conseil d'Etat souhaite investir dans la culture, en répondant de manière «concrète et structurante aux enjeux culturels actuels et à venir». (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les textes révisés doivent remplacer deux lois qui datent de 1991, avait rappelé la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) de la conseillère d'Etat Sylvie Bonvin-Sansonnens en les transmettant au Grand Conseil en mai. Les débats s'échelonneront jusqu'à jeudi dans le cadre de la session de février.

Globalement, le Conseil d'Etat souhaite investir dans la culture, en répondant de manière «concrète et structurante aux enjeux culturels actuels et à venir». D'emblée, il pose un double constat pour dresser un état des lieux après plus de 30 ans d'existence des lois à réviser.

Confirmer la dynamique

La population fribourgeoise bénéficie d’une part d’une vie culturelle «riche et variée, que ce soit grâce à des institutions, des ensembles ou des artistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, qu’il s’agisse d’initiatives privées ou publiques».

D’autre part, la culture contribue au «rayonnement» du canton de Fribourg bien au-delà de ses frontières. C'est pourquoi le Conseil d'Etat, via Sylvie Bonvin-Sansonnens qui défendra le dossier, veut confirmer la dynamique culturelle avec deux projets de lois.

La double révision marque ainsi une «étape importante» dans l’encouragement public de la culture fribourgeoise: si le cadre légal actuel a permis de développer un «positionnement fort, il importe de doter le canton d’outils de soutien modernes et adaptés à la durabilité sociale, économique et environnementale de la culture».

Engagement public

Ces outils doivent renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique dans le secteur. Ils donneront aussi des réponses aux demandes de simplification administrative formulées par les acteurs, un processus de simplification dans l'air du temps par ailleurs.

Dans le détail, le premier projet, celui de la LEAC concerne tant les communes que l’Etat. Donnant un cadre à l’encouragement public, il vise à faciliter la coordination entre les collectivités publiques par une stratégie coordonnée et une régionalisation de la culture.

Dans l’organisation et l’aménagement de l'encouragement, le projet entend également favoriser «la consultation des milieux culturels pour prendre en compte les besoins du terrain». Via des mécanismes de collaboration, l’encouragement public deviendra «plus agile et cohérent», selon l'exécutif.

Moderniser les missions

Ce dernier interviendra en lien avec les politiques publiques à tous les niveaux (communal, régional, cantonal et supracantonal). Il permettra d’optimiser l’accès à la culture et l’impact des soutiens publics, «pour le bénéfice de la population et des milieux culturels».

De son côté, la LICE souhaite «clarifier et moderniser» les missions des six institutions culturelles de l’Etat: Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), Conservatoire, Musée d’art, d’archéologie et d’histoire, Musée d’histoire naturelle, Archives de l’Etat et Château de Gruyères.

Ces institutions continueront ainsi à délivrer des «prestations de qualité» au service de toute la population. La loi met un accent sur l’accès à la culture, la production durable, l’autonomisation partielle et la mise en réseau d'entités qui sont «au coeur de l’investissement étatique dans la culture fribourgeoise».

Processus participatif

Dans sa démarche, le Conseil d’Etat a souhaité que ces deux révisions menées en parallèle rendent compte des réalités du terrain. Pour s’en assurer, il a mené un large processus participatif auprès des milieux culturels et politiques.

Les consultations ont suscité un grand intérêt, avec près de 150 retours et prises de position. Un nombre qui vient «témoigner de l’importance de la culture pour la population et rappeler que la culture est au coeur des politiques publiques».

Les retours ont été très majoritairement positifs quant à l’esprit et au contenu des deux avant-projets de loi. Ils ont donné diverses impulsions qui serviront également à la rédaction des règlements et des dispositifs d’encouragement.