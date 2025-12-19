  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grand Conseil Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

ATS

19.12.2025 - 10:19

Les députés fribourgeois ont voté vendredi une modification de la loi sur la mobilité (LMob) visant au maintien, «en principe», d'une vitesse minimale de 50 km/h sur les routes cantonales. L'adaptation concrétise une motion UDC acceptée par le Grand Conseil il y a deux ans.

L'introduction assez large du 30 km/h en ville de Fribourg en octobre 2023 suscite une vive discussion dans le canton depuis entre centre-droit et gauche (archives).
L'introduction assez large du 30 km/h en ville de Fribourg en octobre 2023 suscite une vive discussion dans le canton depuis entre centre-droit et gauche (archives).
sda

Keystone-SDA

19.12.2025, 10:19

La modification, «plutôt symbolique», de l'article 98 alinéa 3 de la LMob a passé la rampe par 70 voix contre 34 et 1 abstention. Elle permet de «clarifier» le cadre juridique, ont dit le président de la commission ad hoc, le député PLR Savio Michellod, et le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé de la mobilité.

Conformément à la motion, la révision partielle inscrit dans la LMob que la vitesse maximale, est, «en principe», maintenue à minimum 50 km/h sur les routes cantonales et que des dérogations ne sont possibles que dans des cas particuliers prévus par la législation fédérale, notamment en lien avec le bruit ou la sécurité.

Clé de voûte

Le «en principe» a suscité le plus de débats en commission, a relevé Savio Michellod. «C'est la clé de voûte, le point de l'équilibre», a précisé le syndic de Granges. La Confédération est elle-même en train de modifier son ordonnance sur la question du 30 km/ sur les routes principales des communes, a rappelé Jean-François Steiert.

Dans son message, l'exécutif montre que le canton suit déjà une politique «proportionnée et conforme» aux exigences légales, limitant l’introduction du 30 km/h à des «situations justifiées et ciblées». Concrètement, la vitesse de 30 km/h s'applique aujourd'hui sur 0,22% des 623 kilomètres du réseau routier cantonal.

Au-delà, 31% sont soumis à une vitesse de 50 km/h et 68,8% à une vitesse maximale de plus de 50 km/h. La modification législative n'entraîne aucun coût supplémentaire, selon le gouvernement. Elle n'a pas non plus d'incidence sur le personnel ou la répartition des tâches entre l'Etat et les communes.

Débat «idéologique»

La consultation, au printemps, a remis en lumière l'opposition entre centre-droit et gauche, avec 34 avis émis. Les milieux économiques, plusieurs communes et certains partis, notamment l’UDC et Le Centre, ont soutenu le projet, en saluant une clarification «favorable» à la fluidité du trafic et à la cohérence du réseau routier.

A l’inverse, l’Association Transports et Environnement (ATE), le Centre Gauche et l’Association des communes fribourgeoises (ACF) s’y sont opposés. Ces acteurs ont invoqué une «redondance» avec le droit fédéral, un risque d’entrave aux politiques locales et une atteinte à l’autonomie communale.

D'autres ont souligné une ambiguïté dans la formulation du texte. Avec ces retours, la formulation de la disposition a été légèrement adaptée, sans incidence sur la portée. Malgré les avis divergents, la commission a proposé de maintenir le projet de modification, conformément au fond de la motion transmise au Conseil d'Etat.

Amendement balayé

La motion à l'origine de la révision partielle émanait des députés UDC Jean-Daniel Chardonnens, défenseur des intérêts des milieux routiers, et centriste François Genoud. Elle avait été acceptée dans le contexte, désormais un peu plus apaisé, de la large introduction du 30 km/h dans le chef-lieu cantonal Fribourg.

L'amendement déposé par Jean-Daniel Chardonnens pour supprimer le «en principe» a été repoussé par 74 voix contre 30 et 1 abstention. Son acceptation aurait introduit une contradiction juridique, a expliqué Savio Michellod, en laissant entendre qu'il s'agit d'une règle absolue, avec le risque de ne pas respecter le droit fédéral.

Les plus lus

Politique, mariage et relation avec Melania Trump : les mystères d’Usha Vance
«Je suis un diamant brut qu'il veut polir» - Une ex-joueuse de tennis évoque l’enfer
Scénario fou en super-G ! Marco Odermatt battu par Zabystřan et son dossard 29
Le «Club Dorothée» est en deuil, à la suite de la perte d'un «frère»
«Bonjour, on est séquestré pour le réseau. SVP appelle la police (on a 15 ans)»
Ces 9 cas de meurtres ont marqué la Suisse - et donnent encore la chair de poule aujourd'hui