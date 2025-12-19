Les députés fribourgeois ont voté vendredi une modification de la loi sur la mobilité (LMob) visant au maintien, «en principe», d'une vitesse minimale de 50 km/h sur les routes cantonales. L'adaptation concrétise une motion UDC acceptée par le Grand Conseil il y a deux ans.

L'introduction assez large du 30 km/h en ville de Fribourg en octobre 2023 suscite une vive discussion dans le canton depuis entre centre-droit et gauche (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La modification, «plutôt symbolique», de l'article 98 alinéa 3 de la LMob a passé la rampe par 70 voix contre 34 et 1 abstention. Elle permet de «clarifier» le cadre juridique, ont dit le président de la commission ad hoc, le député PLR Savio Michellod, et le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé de la mobilité.

Conformément à la motion, la révision partielle inscrit dans la LMob que la vitesse maximale, est, «en principe», maintenue à minimum 50 km/h sur les routes cantonales et que des dérogations ne sont possibles que dans des cas particuliers prévus par la législation fédérale, notamment en lien avec le bruit ou la sécurité.

Clé de voûte

Le «en principe» a suscité le plus de débats en commission, a relevé Savio Michellod. «C'est la clé de voûte, le point de l'équilibre», a précisé le syndic de Granges. La Confédération est elle-même en train de modifier son ordonnance sur la question du 30 km/ sur les routes principales des communes, a rappelé Jean-François Steiert.

Dans son message, l'exécutif montre que le canton suit déjà une politique «proportionnée et conforme» aux exigences légales, limitant l’introduction du 30 km/h à des «situations justifiées et ciblées». Concrètement, la vitesse de 30 km/h s'applique aujourd'hui sur 0,22% des 623 kilomètres du réseau routier cantonal.

Au-delà, 31% sont soumis à une vitesse de 50 km/h et 68,8% à une vitesse maximale de plus de 50 km/h. La modification législative n'entraîne aucun coût supplémentaire, selon le gouvernement. Elle n'a pas non plus d'incidence sur le personnel ou la répartition des tâches entre l'Etat et les communes.

Débat «idéologique»

La consultation, au printemps, a remis en lumière l'opposition entre centre-droit et gauche, avec 34 avis émis. Les milieux économiques, plusieurs communes et certains partis, notamment l’UDC et Le Centre, ont soutenu le projet, en saluant une clarification «favorable» à la fluidité du trafic et à la cohérence du réseau routier.

A l’inverse, l’Association Transports et Environnement (ATE), le Centre Gauche et l’Association des communes fribourgeoises (ACF) s’y sont opposés. Ces acteurs ont invoqué une «redondance» avec le droit fédéral, un risque d’entrave aux politiques locales et une atteinte à l’autonomie communale.

D'autres ont souligné une ambiguïté dans la formulation du texte. Avec ces retours, la formulation de la disposition a été légèrement adaptée, sans incidence sur la portée. Malgré les avis divergents, la commission a proposé de maintenir le projet de modification, conformément au fond de la motion transmise au Conseil d'Etat.

Amendement balayé

La motion à l'origine de la révision partielle émanait des députés UDC Jean-Daniel Chardonnens, défenseur des intérêts des milieux routiers, et centriste François Genoud. Elle avait été acceptée dans le contexte, désormais un peu plus apaisé, de la large introduction du 30 km/h dans le chef-lieu cantonal Fribourg.

L'amendement déposé par Jean-Daniel Chardonnens pour supprimer le «en principe» a été repoussé par 74 voix contre 30 et 1 abstention. Son acceptation aurait introduit une contradiction juridique, a expliqué Savio Michellod, en laissant entendre qu'il s'agit d'une règle absolue, avec le risque de ne pas respecter le droit fédéral.