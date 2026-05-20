Le Festival Belluard Bollwerk, à Fribourg, tiendra sa 43e édition du 25 juin au 4 juillet. Intitulée «underground complicities», la manifestation veut creuser la thématique des complicités souterraines avec des artistes locaux, de Suisse et de l'international.

Des artistes de Fribourg, de Suisse et de l’international se retrouveront au Belluard Bollwerk du 25 juin au 4 juillet pour la 43e édition du festival dédié aux arts vivants (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'édition 2026 proposera un programme allant des «installations sonores dans la ville jusqu’à la performance dans un bunker, en passant par une désalpe fantaisie dé-folklorisée», ont indiqué mercredi les organisateurs. Elle entend poursuivre «sa recherche artistique sur le thème de la terre, du sol et du territoire».

Au total, 29 projets de performance, d’arts plastiques, de danse, de cinéma, de musique, d’installation et de lecture raconteront les sous-sols toxiques, les sujets refoulés et cachés ou les extractions de matières premières, ainsi que leurs complices politiques et économiques.

Lieu de mémoire

«Le sous-sol est un lieu de mémoire, de traumatismes, d’archives et de vérités enfouies, mais aussi un espace d’alliances et de constellations émancipatrices potentielles, de techniques secrètes et de formes de rassemblement», a relevé devant la presse Elisa Liepsch, directrice du Belluard Bollwerk.

«Les artistes du festival se frayent un chemin à travers les cratères, les trous et les tunnels du sol, déterrent de multiples histoires venues du sous-sol», a-t-elle ajouté pour illustrer son propos. «Ces récits nous parlent de ce qui est souvent imperceptible, caché, négligé et perdu.»

Dans le territoire

L'ouverture du festival sera résolument ancrée dans le territoire, avec plusieurs artistes de Fribourg au programme et des thématiques questionnant le rapport aux traditions et aux origines. Tina Might partira ainsi à la recherche d’histoires derrière les visages et sous les surfaces dans le quartier du Schoenberg.

Tout au long du festival, trois expositions et une installation sonore seront présentées en différents lieux de Fribourg. L'installation multimédia immersive Performing Colonial Toxicity de Samia Henni présentera par exemple des vidéos, des textes et des documents retraçant les bombardements nucléaires français au Sahara.

Strates et sédiments

Pendant dix jours, par ailleurs, le Belluard Bollwerk se penchera sur les multiples strates, sédiments et abysses du sous-sol. Entre autres performances, Elina Kulikova et Dima Efremov descendront dans un ancien bunker à Fribourg et scruteront la menace nucléaire qui s’immisce dans les corps, les esprits et les architectures.

Le programme se clôturera avec «force et enthousiasme», promettent les organisateurs. Shayma Nader reconstruira notamment un village détruit en Palestine et emmènera les spectateurs dans une promenade virtuelle, alors que les poèmes «puissants» de Hend Jouda raconteront la joie parmi les décombres de Gaza.

Dix jours durant, le festival offrira une nouvelle fois un cadre propice aux «discussions, aux rencontres artistiques et à la musique jusqu’à tard dans la nuit», précise le communiqué.