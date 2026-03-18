Scandale sur TikTok: une femme sourde se fait expulser d'un avion

Une vidéo TikTok fait sensation: une femme sourde est expulsée d'un avion par «Frontier Airlines». La compagnie aérienne évoque une infraction au règlement, les accusations de discrimination pleuvent désormais sur le net.

Une femme sourde a été exclue d'un vol de la compagnie aérienne américaine Frontier. Screenshot TikTok

Lea Oetiker Lea Oetiker

Sur TikTok, une vidéo fait actuellement sensation: une femme sourde y raconte qu'elle a été exclue d'un vol de la compagnie aérienne américaine Frontier Airlines en raison de son handicap.

Dans le clip, on peut la voir discuter avec le personnel de bord, visiblement bouleversée. «Je suis tellement gênée. Je n'ai pourtant rien fait de mal», dit-elle, «Je m'en vais, je n'oppose aucune résistance. Je ne veux pas qu'ils me reprochent de refuser de partir ou quoi que ce soit», ajoute-t-elle.

La vidéo semble chaotique. Apparemment, personne dans l'avion ne comprend vraiment la situation. Finalement, la femme doit quitter l'avion.

@legallyswiftie13 I was removed from a flight because I am deaf. When I went to rebook, the gate agents apologized for the flight attendant’s behavior. @Frontier Airlines please train your flight attendants on disability accommodations, specifically when somebody is deaf/hard of hearing. #deaf #disability #discriminationawareness ♬ original sound - ASHLEY’S VERSION 🩵

Interrogé par le journal britannique «The Independent», un porte-parole de Frontier Airlines a confirmé que la passagère avait effectivement été retirée de l'avion. La raison: elle serait montée à bord avec un récipient ouvert dans lequel se trouvait - comme elle l'a elle-même reconnu - de l'alcool. Selon la compagnie aérienne, cela constitue une violation des directives de l'entreprise et du droit fédéral.

La procédure de la compagnie aérienne a été vivement critiquée dans les médias sociaux. Une utilisatrice commente sous la vidéo: «Wow ! amuse-toi bien à gagner ton procès, car c'est vraiment un exemple effrayant de discrimination en raison d'un handicap. Que l'on vous refuse l'assistance nécessaire alors qu'elle est clairement indiquée comme valable sur le billet, c'est répugnant !»

Pas d'indication sur le billet

Frontier s'inscrit en faux. Une porte-parole a déclaré qu'il n'y avait «aucune indication sur la réservation de la passagère» mentionnant qu'elle était sourde ou souffrait d'une quelconque forme de handicap, poursuit le journal. En outre, la femme «a communiqué clairement et efficacement avec eux pendant les interactions», poursuit la compagnie aérienne.

Le communiqué poursuit: «Selon l'hôtesse de l'air directement impliquée dans l'incident, la passagère est montée à bord de l'avion avec un récipient ouvert qui, comme elle l'a admis en réponse à une question, contenait de l'alcool. Le fait de transporter un récipient d'alcool ouvert à bord est contraire à la fois aux directives de Frontier et au droit fédéral».

L'équipage aurait en outre constaté que le gobelet était muni d'un autocollant d'avertissement mettant explicitement en garde contre l'introduction de boissons alcoolisées dans l'avion. «Lorsque l'hôtesse de l'air a signalé l'infraction à la passagère, cette dernière a rapidement bu le reste de l'alcool contenu dans le gobelet avant de le lui remettre», a encore indiqué Frontier.

Ces circonstances ont finalement conduit à la décision de faire sortir la femme de l'avion, a ajouté le porte-parole.