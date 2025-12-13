  1. Clients Privés
Enquête en cours Trois ados hospitalisés après une fuite de chlore à la piscine d'Etoy

ATS

13.12.2025 - 16:25

Une fuite de chlore survenue vendredi en début de soirée à la piscine du Centre sportif d'Etoy a nécessité l'évacuation d'une cinquantaine de personnes. Intoxiqués, trois adolescents ont dû être hospitalisés, mais leur vie n'est pas en danger, indique la police cantonale samedi.

Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées à cause de la fuite de chlore (Photo prétexte).
Une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées à cause de la fuite de chlore (Photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 16:25

13.12.2025, 16:33

Les trois adolescents âgés de 15 ans sont toujours en observation à l'hôpital, précise la police dans son communiqué, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. La police ignore pour l'heure les raisons de la fuite de chlore, survenue vers 18h45. Le Ministère public a ouvert une enquête.

