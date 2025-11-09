  1. Clients Privés
Tempête Fung-wong devient un «super-typhon» à l'approche des Philippines

ATS

9.11.2025 - 03:02

Alors que les Philippes se relèvent péniblement du passage du typhon Kalmaegi (photo), elles font face à l'arrivée d'un nouveau super-typhon.
Alors que les Philippes se relèvent péniblement du passage du typhon Kalmaegi (photo), elles font face à l'arrivée d'un nouveau super-typhon.
ATS

La tempête Fung-wong s'est transformée dimanche en «super-typhon» à l'approche des Philippines, déjà meurtries par le passage dévastateur du typhon Kalmaegi cette semaine, a annoncé le service météorologique national.

Keystone-SDA

09.11.2025, 03:02

Fung-wong, dont le diamètre couvre la quasi-intégralité du pays, progresse vers l'ouest en soufflant des vents de 185 km/h, avec des pointes à 230 km/h. Il doit toucher terre dans la nuit.

«Les vagues ont commencé à gronder vers 07h00 (minuit en Suisse). Quand les vagues ont frappé le brise-lame, on aurait dit que le sol tremblait», a témoigné auprès de l'AFP Edson Casarino, un habitant de l'île de Catanduanes (nord-est) âgé de 33 ans.

«De fortes pluies sont en train de s'abattre, et je peux entendre le vent souffler», a-t-il ajouté.

La petite île risque d'être frappée «directement» par Fung-wong, a prévenu le service météorologique.

Samedi, des habitants rivaient leurs maisons au sol avec des cordes, dans l'espoir qu'elles résistent aux rafales.

Fung-wong devrait déverser «des précipitations de 200 millimètres ou plus, qui peuvent provoquer des inondations étendues, pas seulement dans les zones de basse altitude», avait expliqué en conférence de presse Benison Estareja, un météorologue du gouvernement.

«Il est aussi possible que nos plus importants bassins versants débordent», avait-il alerté.

Ce super-typhon balaiera l'archipel d'Asie du Sud-Est seulement quelques jours après Kalmaegi, responsable d'au moins 204 morts et 109 disparus d'après les derniers chiffres du gouvernement.

Il s'agit du typhon le plus meurtrier de l'année, selon la base de données spécialisée EM-DAT.

La province de Cebu (centre) recense près de 70% des victimes, et les opérations de secours y ont été suspendues en raison de l'arrivée de Fung-wong.

Tous les ans, une vingtaine de tempêtes ou de typhons atteignent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres étant généralement les plus gravement affectées.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

