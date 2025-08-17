Sept personnes ont été tuées dimanche par des assaillants armés dans une salle de billard à Santo Domingo, dans le nord-ouest de l'Equateur, en pleine vague de violence dans le pays, a annoncé la police.

Le crime a été enregistré par les caméras de sécurité (photo prétexte, archives). KEYSTONE

Les agresseurs, armés et cagoulés, ont tiré sur plusieurs personnes dans la salle de billard située dans la zone des bars de Santo Domingo, à environ 160 km à l'ouest de Quito, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Le crime a été enregistré par les caméras de sécurité. Il y a «sept personnes décédées à cause de tirs d'arme à feu», a déclaré à la presse la police, qui mène des «investigations pour élucider l'acte violent et identifier les responsables».