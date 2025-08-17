  1. Clients Privés
Equateur 7 personnes tuées dans une fusillade dans une salle de billard

ATS

17.8.2025 - 21:34

Sept personnes ont été tuées dimanche par des assaillants armés dans une salle de billard à Santo Domingo, dans le nord-ouest de l'Equateur, en pleine vague de violence dans le pays, a annoncé la police.

Le crime a été enregistré par les caméras de sécurité (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

Les agresseurs, armés et cagoulés, ont tiré sur plusieurs personnes dans la salle de billard située dans la zone des bars de Santo Domingo, à environ 160 km à l'ouest de Quito, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Le crime a été enregistré par les caméras de sécurité. Il y a «sept personnes décédées à cause de tirs d'arme à feu», a déclaré à la presse la police, qui mène des «investigations pour élucider l'acte violent et identifier les responsables».

