Mobile encore flou Fusillade à l'université aux Etats-Unis: une personne arrêtée

ATS

14.12.2025 - 14:21

La police a arrêté dimanche une personne dans le cadre de l'enquête sur la fusillade à l'université Brown de Providence, a annoncé le maire de cette ville de la côte est des Etats-Unis.

La fusillade a eu lieu dans un bâtiment d'ingénierie et de physique de l'université Brown, où des examens étaient en cours (archives).
sda
sda

Keystone-SDA

14.12.2025, 14:21

Des tirs sur le campus de l'université Brown, l'une des plus prestigieuses aux Etats-Unis, ont fait deux morts et neuf blessés samedi, tous des étudiants, ont annoncé les autorités locales, l'auteur ayant réussi à s'échapper.

La police a arrêté «une personne» dans le cadre de l'enquête, a affirmé le maire Brett Smiley au cours d'une conférence de presse.

Présent à ses côtés, le colonel de la police Oscar Perez a précisé que l'arrestation était survenue dimanche matin et que les enquêteurs n'étaient pour le moment pas à la recherche d'un autre suspect.

«Nous levons avec effet immédiat les mesures de confinement mise en place dans l'université Brown», a ajouté Brett Smiley

Etats-Unis. Deux morts et neuf blessés à l'université Brown

Etats-UnisDeux morts et neuf blessés à l'université Brown

