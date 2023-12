La fusillade tragique qui a fait au moins quinze morts jeudi dans une université de Prague, en République tchèque, n'a connu que de rares précédents en Europe.

Un policier armé près de la scène de la fusillade au centre de Prague. sda

Voici les principaux cas de fusillades en milieu scolaire, ne relevant pas d'actes de terrorisme, survenus lors des 25 dernières années.

SERBIE

Le 03 mai dernier, huit élèves ainsi que le gardien d'une école du centre de Belgrade sont tués par balles par un élève de treize ans. Six enfants et une enseignante sont également blessés.

L'assaillant, qui a appelé lui-même la police après les faits, a été arrêté dans la cour et interné. Son père, un médecin et propriétaire de l'arme utilisée, l'avait emmené plusieurs fois sur un stand de tir. Selon la police, l'adolescent avait «préparé la fusillade pendant un mois», faisant «une liste des enfants qu'il planifiait de tuer».

RUSSIE

Le 20 septembre 2021, à l'Université de Perm (centre de la Russie), un étudiant de 18 ans, vêtu de noir et coiffé d'un casque, abat six personnes – quatre femmes et un homme âgés de 18 à 26 ans ainsi qu'une ex-docteure de 66 ans – et en blesse 24 autres. Il est blessé par la police et arrêté.

Quelques mois plus tôt, le 11 mai 2021, sept enfants et deux enseignants sont tués lors d'une fusillade dans une école de Kazan, capitale du Tatarstan (centre). Plus d'une vingtaine de personnes sont également blessées.

Armé d'un fusil obtenu légalement, Ilnaz Galiaviev, 19 ans et ancien élève de l'établissement, fait exploser un engin artisanal avant d'ouvrir le feu dans une classe de 4e. Vingt minutes avant l'attaque, il avait évoqué son passage à l'acte sur la messagerie Telegram. Il a été condamné en avril 2023 à la réclusion à perpétuité.

Le 17 octobre 2018, un élève de 18 ans, Vladislav Rosliakov, ouvre le feu dans le lycée technique où il étudiait à Kertch, en Crimée (péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014), tuant vingt personnes (dont neuf mineurs) et en blessant une quarantaine, avant de se suicider.

Le tireur, qui avait obtenu légalement un permis de port d'arme en passant avec succès tous les tests psychologiques, avait également fait exploser une bombe artisanale dans le lycée.

ALLEMAGNE

Le 11 mars 2009, un adolescent de 17 ans, Tim Kretschmer, commet un carnage dans son ancien collège de Winnenden, près de Stuttgart (sud-ouest). Il tue quinze personnes – neuf élèves, trois enseignantes ainsi que trois passants – avant de se suicider.

Le 26 avril 2002, seize personnes – dont douze enseignants, une secrétaire, deux élèves et un policier – sont tuées par balles dans un lycée d'Erfurt (est), par un forcené de 19 ans qui se donne ensuite la mort.

FINLANDE

Le 23 septembre 2008, un étudiant de 22 ans tue neuf élèves de sa classe et un professeur du lycée professionnel de Kauhajoki, petite ville du sud-ouest du pays, avant de se suicider. La veille, il avait été convoqué par la police pour avoir posté sur YouTube une vidéo où il se mettait en scène en train de tirer au pistolet automatique.

Le 07 novembre 2007, un jeune homme de 18 ans abat huit personnes, dont la principale de l'établissement et l'infirmière d'un lycée de Jokela, au nord d'Helskinki, avant de se suicider.

ATS