Devant l'expression «39%» Après un débat de deux heures, le mot romand de l'année est...

ATS

2.12.2025 - 06:00

«Génocide» est le mot romand de l'année en raison de son utilisation croissante dans les médias depuis plusieurs années. Les termes liés aux droits de douane imposés par Donald Trump figurent en bonne place dans ce classement dans les différentes langues nationales.

Peu de termes sont aussi clivants que "génocide", souligne la ZHAW. Mais son usage augmente dans les médias depuis plusieurs années (image d'illustration).
Peu de termes sont aussi clivants que "génocide", souligne la ZHAW. Mais son usage augmente dans les médias depuis plusieurs années (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 06:00

02.12.2025, 06:21

La désignation du mot romand de l'année a donné lieu à un vif débat. Au bout de plus de deux heures de discussions, «génocide» a finalement devancé l'expression «39%» d'une petite voix, indique mardi la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW).

Le terme primé n'est «pas un mot comme les autres», souligne-t-elle. Peu de termes sont aussi clivants: «il sert d'étendard pour les uns et de repoussoir pour les autres», il pose également une question de légitimité, quant à savoir qui a le droit de l'utiliser.

Le jury a tenu à mettre en évidence l'évolution d'un mot dont l'usage augmente dans les médias, notamment en lien avec la situation en Palestine, et qui – encore disqualifiant il y a peu – est devenu «plus acceptable dans la sphère publique» au fil des années.

Au deuxième rang figure «39%», un «mot graphique» qui a provoqué une «déflagration» lorsque Donald Trump a imposé ses droits de douane à la Suisse. L'événement a également marqué l'année dans les autres langues nationales puisque «dazi» ("droits de douane") est le mot de l'année en Suisse italienne alors que «Zollhammer» ("coup de massue douanier") se classe deuxième en Suisse alémanique.

La troisième place revient à «grève», qui renvoie aux fortes mobilisations qui ont marqué l'année en Suisse et dans le monde. L'actuel mouvement des maçons helvétiques a joué un rôle important dans la discussion, précise la ZHAW.

Droits de douane et foot féminin

En Suisse alémanique, le mot de l'année est «Frauen-Nati», l'équipe de Suisse féminine de football qui a fait vibrer les foules cet été lors de l'Euro. Viennent ensuite «Zollhammer» et «Chlorhuhn» ("poulet chloré"), autre terme qui apparaît souvent dans le débat autour des moyens de lever les droits de douane américains.

Les mots de l'année en Suisse italienne sont «dazi», «permacrisi» ("crise permanente") et «riarmo» ("réarmement"). Dans les vallées romanchophones, «IA» (abréviation d'"intelligenza artifiziala», «intelligence artificielle"), devance «ballape da dunnas» ("football féminin") et «vita pajabla» ("vie abordable").

Pour déterminer les mots de l'année, des scientifiques de la ZHAW ont analysé la base de données du discours suisse Swiss-AL et établi, pour chaque langue nationale, les 30 mots qui ont été utilisés plus fréquemment ou de manière nettement différente en 2025 que les années précédentes. Un jury de professionnels a ensuite choisi les trois mots les plus marquants dans cette liste, parmi les propositions du public et sur la base de leur propre expérience.

