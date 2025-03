Après un renvoi de son procès à l'automne, Gérard Depardieu est jugé lundi à Paris. L'acteur le plus connu à avoir été rattrapé par la vague #Metoo en France est accusé d'agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage.

Gérard Depardieu a été accusé de comportements identiques par une vingtaine de femmes, mais plusieurs procédures ont été classées pour cause de prescription des faits. KEYSTONE

L'audience doit débuter à 13h30 et se poursuivre au moins mardi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu de 76 ans ne s'était pas présenté en octobre dernier, son avocat invoquant les suites d'un quadruple pontage coronarien et un diabète amplifié par le stress du procès à venir.

Cette fois, «il sera là», a affirmé à l'AFP Me Jérémie Assous. Les deux plaignantes seront également présentes, selon leurs conseils. Selon l'avocat du comédien, une expertise médicale a établi que l'audience devrait être aménagée, pour que les journées n'excèdent pas six heures.

Carine Durrieu-Diebolt, avocate d'une des plaignantes, a souligné de son côté que l'expert avait fait part de «l'état de santé bon, voire très bon du prévenu au plan cardiaque et diabétique».

«Dire sa vérité»

Face au comédien, par ailleurs mis en examen pour viol et qui a fait l'objet de plusieurs plaintes pour violences sexuelles, deux femmes: Amélie, 54 ans, et Sarah (prénom modifié), 34 ans. Ces dernières, respectivement décoratrice et assistante réalisatrice sur le film «Les Volets verts» de Jean Becker, accusent l'acteur d'agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes lors du tournage.

«Mon client veut dire sa vérité parce qu'il est victime d'accusations mensongères», a insisté l'avocat de l'acteur. Me Assous a assuré lundi matin sur RMC qu'"on allait passer d'un dossier accablant à un dossier qui va être en faveur de Gérard Depardieu», des témoins ayant «confirmé que ce n'était pas possible, et que s'il y avait eu une agression, «ils l'auraient vu».

Craintes

Les deux femmes disent de leur côté attendre avec impatience ce procès, mais redouter «la manière dont la défense de M. Depardieu traitera les parties civiles à l'audience», a déclaré Claude Vincent, l'avocate de Sarah.

En octobre, le renvoi du procès avait été décidé à l'issue de plaidoiries mouvementées, l'avocat de la défense ayant dénoncé une enquête bâclée et à charge tout en accusant les parties civiles de «chercher la lumière des médias».

Lancé en 2017 pour dénoncer le comportement du producteur américain Harvey Weinstein, le mouvement #MeToo a déferlé ces dernières années sur le cinéma français. Plusieurs grands noms ont été accusés de violences sexuelles comme les réalisateurs français Jacques Doillon ou Benoît Jacquot.