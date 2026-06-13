Un gendarme tué et deux blessés dans un grave accident en Haute-Savoie

Un motard de la gendarmerie est décédé et deux autres ont été blessés samedi dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian de lundi à mercredi, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.

Une voiture aurait percuté une colonne de la gendarmerie et tué un gendarme âgé de 38 ans (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Plus de 14.000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers français sont mobilisés pour sécuriser le G7.

Organisée à partir de lundi et jusqu'à mercredi, la conférence diplomatico-économique va réunir dans les Alpes les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France, pays hôte, ainsi que l'Union européenne. Évian est la première ville française à accueillir à deux reprises un sommet du G7, après celui de 2003.

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