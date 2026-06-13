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En marge du G7 Un gendarme tué et deux blessés dans un grave accident en Haute-Savoie

ATS

13.6.2026 - 16:13

Un motard de la gendarmerie est décédé et deux autres ont été blessés samedi dans un accident de la route en Haute-Savoie, en marge du sommet du G7 organisé à Evian de lundi à mercredi, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.

Une voiture aurait percuté une colonne de la gendarmerie et tué un gendarme âgé de 38 ans (image symbolique).
Une voiture aurait percuté une colonne de la gendarmerie et tué un gendarme âgé de 38 ans (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

13.06.2026, 16:13

13.06.2026, 16:26

Plus de 14.000 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers français sont mobilisés pour sécuriser le G7.

Genève. Jeu du chat et de la souris entre activistes et police

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Organisée à partir de lundi et jusqu'à mercredi, la conférence diplomatico-économique va réunir dans les Alpes les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et la France, pays hôte, ainsi que l'Union européenne. Évian est la première ville française à accueillir à deux reprises un sommet du G7, après celui de 2003.

Archives sur le G7

G7: dispositif de sécurité maximum en Suisse pour l'arrivée des chefs d'Etats

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Plus de vingt ans après le G8 d'Evian, marqué par des violences et d'importants dégâts en Suisse, les autorités helvétiques ont prévu un dispositif de sécurité maximale en vue du G7 dans la même ville (AFP).

12.06.2026

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