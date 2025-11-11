  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Musée Gabriel Grossert prendra la tête du Centre Dürrenmatt Neuchâtel

ATS

11.11.2025 - 11:11

La Bibliothèque nationale suisse a désigné Gabriel Grossert pour diriger le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). L'historien de l'art succédera le 1er janvier 2026 à Madeleine Betschart, qui prend sa retraite à la fin de l'année après une décennie à la barre de l'institution.

L’historien de l’art de 33 ans Gabriel Grossert reprendra les commandes du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel au début de l’année prochaine.
L’historien de l’art de 33 ans Gabriel Grossert reprendra les commandes du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel au début de l’année prochaine.
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 11:11

11.11.2025, 11:35

Agé de 33 ans et domicilié à La Chaux-de-Fonds (NE), Gabriel Grossert est historien de l'art et actuellement commissaire d'exposition au CDN, indique mardi la Bibliothèque nationale suisse dans un communiqué. Actif sur la scène artistique romande, il préside la Société des amis du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, siège dans plusieurs jurys artistiques et mène en parallèle différents projets curatoriaux indépendants.

Après des études de lettres aux universités de Neuchâtel et de Lausanne, Gabriel Grossert a complété sa formation par un CAS en promotion d'institutions culturelles à l'Université de Neuchâtel. Il connaît bien le CDN qu'il a intégré en 2020 comme stagiaire, avant de poursuivre sa collaboration dans le cadre de mandats liés à plusieurs expositions. En 2022, il est devenu collaborateur scientifique et commissaire d'exposition.

Reconnaissance pour son engagement

La direction sortante, Madeleine Betschart, quittera ses fonctions à la fin de l'année après dix années marquées par le développement du centre. Sous son impulsion, le CDN s'est imposé comme un espace reconnu de dialogue entre littérature, arts visuels et réflexion critique autour de l'œuvre de Friedrich Dürrenmatt.

Relevant de la Bibliothèque nationale suisse et de l'Office fédéral de la culture, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel promeut une approche interdisciplinaire inspirée de l'univers pictural et littéraire de l'écrivain. En lien étroit avec les Archives littéraires suisses, il œuvre comme un pont entre les régions linguistiques du pays et un lieu d'échanges à portée européenne.

Les plus lus

«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
WhatsApp prépare une petite révolution du chat – ce que tu dois savoir
Ferme évacuée à Ramiswil et chiens euthanasiés: transparence exigée
«Leur cacher des choses ne fonctionne pas» – le prince William évoque l'éducation de ses enfants
Le communiqué cinglant de la Fédération espagnole sur Lamine Yamal
Un animal effrayant découvert en Australie