La Bibliothèque nationale suisse a désigné Gabriel Grossert pour diriger le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). L'historien de l'art succédera le 1er janvier 2026 à Madeleine Betschart, qui prend sa retraite à la fin de l'année après une décennie à la barre de l'institution.

L’historien de l’art de 33 ans Gabriel Grossert reprendra les commandes du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel au début de l’année prochaine. ATS

Keystone-SDA ATS

Agé de 33 ans et domicilié à La Chaux-de-Fonds (NE), Gabriel Grossert est historien de l'art et actuellement commissaire d'exposition au CDN, indique mardi la Bibliothèque nationale suisse dans un communiqué. Actif sur la scène artistique romande, il préside la Société des amis du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, siège dans plusieurs jurys artistiques et mène en parallèle différents projets curatoriaux indépendants.

Après des études de lettres aux universités de Neuchâtel et de Lausanne, Gabriel Grossert a complété sa formation par un CAS en promotion d'institutions culturelles à l'Université de Neuchâtel. Il connaît bien le CDN qu'il a intégré en 2020 comme stagiaire, avant de poursuivre sa collaboration dans le cadre de mandats liés à plusieurs expositions. En 2022, il est devenu collaborateur scientifique et commissaire d'exposition.

Reconnaissance pour son engagement

La direction sortante, Madeleine Betschart, quittera ses fonctions à la fin de l'année après dix années marquées par le développement du centre. Sous son impulsion, le CDN s'est imposé comme un espace reconnu de dialogue entre littérature, arts visuels et réflexion critique autour de l'œuvre de Friedrich Dürrenmatt.

Relevant de la Bibliothèque nationale suisse et de l'Office fédéral de la culture, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel promeut une approche interdisciplinaire inspirée de l'univers pictural et littéraire de l'écrivain. En lien étroit avec les Archives littéraires suisses, il œuvre comme un pont entre les régions linguistiques du pays et un lieu d'échanges à portée européenne.