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Cinéma Gabriel Yared honoré au Zurich Film Festival 2026

ATS

28.5.2026 - 15:01

Le compositeur franco-libanais Gabriel Yared recevra le Career Achievement Award du Zurich Film Festival le 1er octobre. Oscarisé pour «Le Patient anglais», il présidera aussi le jury du 14e Concours international de musique de film organisé en marge du festival.

Gabriel Yared a été récompensé pour l'ensemble de son oeuvre en 2010 aux European Film Awards (archives).
Gabriel Yared a été récompensé pour l'ensemble de son oeuvre en 2010 aux European Film Awards (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 15:01

28.05.2026, 15:06

Figure majeure de la musique de film internationale, le musicien de 76 ans a composé les bandes originales de films comme «Le Talentueux Mr. Ripley», «Retour à Cold Mountain» ou encore «37°2 le matin». Sa partition pour «Le Patient anglais» (1996) lui a valu un Oscar, un Golden Globe, un Grammy et un Bafta. Celle de «L'Amant» a remporté un César.

«Depuis les années 1980, Yared marque profondément le cinéma grâce à sa capacité exceptionnelle à offrir aux grands films de son époque une identité musicale unique», a déclaré la directrice du festival Reta Guetg jeudi dans un communiqué.

Collaboration avec Godard

Né à Beyrouth en 1949, Gabriel Yared s'est installé à Paris au début des années 1970 où il a étudié la composition, notamment auprès d'Henri Dutilleux et Maurice Ohana. Il a d'abord travaillé comme arrangeur et directeur musical pour des artistes tels que Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Charles Aznavour ou Françoise Hardy avant de se tourner vers le cinéma.

Le compositeur a débuté sa carrière dans la musique de film en 1979 avec «Sauve qui peut (la vie)» de Jean-Luc Godard. Sa collaboration avec le réalisateur Jean-Jacques Beineix dans les années 1980, notamment pour «37°2 le matin», lui a ouvert une reconnaissance internationale.

«Je suis fier et honoré de recevoir le Career Achievement Award du Zurich Film Festival et d'avoir été nommé président du jury du Concours international de musique de film», a déclaré Gabriel Yared. «Ce concours offre aux jeunes compositeurs la possibilité de faire interpréter et présenter leurs oeuvres.»

Une bande-son à créer

Le concours international de musique de film invite cette année de jeunes compositeurs du monde entier à créer une nouvelle bande-son orchestrale pour le court métrage d'animation «The Shyness of Trees». Trois oeuvres finalistes seront interprétées le 1er octobre par l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich sous la direction de Frank Strobel.

La 22e édition du Zurich Film Festival se déroulera du 24 septembre au 4 octobre 2026.

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