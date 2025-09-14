  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Oberland Bernois Chute fatale: un homme se tue en randonnée

ATS

14.9.2025 - 11:57

Un ressortissant allemand de 60 ans est décédé après une course d’escalade lors de la descente à pied à Gadmen, sur la commune d'Innertkirchen dans l'Oberland bernois vendredi après-midi. Une enquête a été ouverte.

Un randonneur s'est tué dans les montagnes près de Gadmen dans le canton de Berne vendredi.
Un randonneur s'est tué dans les montagnes près de Gadmen dans le canton de Berne vendredi.
ATS

Keystone-SDA

14.09.2025, 11:57

14.09.2025, 12:00

Un homme et son partenaire de cordée se rendaient à une course d’escalade sur le Pfriendler, qui culmine à 2500 mètres. Pour des raisons encore inconnues, lors de la descente à pied, l’un des hommes a fait une chute de plusieurs mètres jusqu’au pied du mur, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué dimanche.

Le partenaire de cordée ainsi que des tiers présents ont immédiatement alerté les secours. L’homme est toutefois décédé sur les lieux.

Les plus lus

L'été fait son «come-back» la semaine prochaine!
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Poulets au chlore, l'ex-cheffe de Fedpol fait polémique et un «voyage d'études» qui passe mal
Ils critiquent Charlie Kirk après sa mort et se font virer!
Russie: deux trains déraillent, un mort
Un homme tombe dans une fosse d'argile et meurt enseveli