Sept hommes ont été condamnés à des peines allant de 12 à 35 ans de prison pour des viols commis pendant cinq ans sur deux jeunes filles qu'ils avaient transformées en esclaves sexuelles. Cette affaire parmi d'autres avait secoué le Royaume-Uni.

Un gang pédocriminel condamné en Grande-Bretagne (photo d'illustration). sda

«Ces deux filles étaient extrêmement vulnérables (...), elles ont été passées de main en main à des fins sexuelles, maltraitées, humiliées, avilies», a déclaré le juge Jonathan Seely, du tribunal de Manchester.

Le chef de ce groupe, Mohammed Zahid, un homme de 65 ans né au Pakistan, a été condamné à 35 ans de prison, la peine la plus lourde. Il vendait de la lingerie sur un marché de Rochdale, dans le nord de l'Angleterre, et attirait des adolescentes en leur promettant de l'alcool ou de la drogue en échange de rapports sexuels.

Des milliers de victimes

Pendant plusieurs décennies, dans des villes d'Angleterre, des groupes d'hommes, pour beaucoup d'origine pakistanaise, s'en sont pris à des mineures, pour la plupart blanches et issues de milieux défavorisés.

Plus d'une centaine d'hommes ont déjà été condamnés, les victimes sont estimées à plusieurs milliers, et la police et les services sociaux ont été sévèrement critiqués pour avoir échoué à les protéger.

Dans le procès qui s'est conclu mercredi, Kasir Bashir, 50 ans, a été condamné à 29 ans de prison en son absence, ayant disparu avant le procès, et Mushtaq Ahmed, 67 ans, condamné à 27 ans.

Mohammed Shahzad, 44 ans, et Naheem Akram, 49 ans, ont reçu une peine de 26 ans de prison, Roheez Khan, 39 ans, de 19 ans, et Nisar Hussain, 41 ans, de 12 ans de prison.

Operation Lytton

Pendant le procès, le procureur Rossano Scamardella avait décrit les sévices imposés aux deux jeunes filles, âgées de 13 ans au début des faits, qui ont duré cinq ans entre 2001 et 2006.

Il a raconté qu'elles étaient obligées d'avoir des rapports sexuels «avec plusieurs hommes le même jour», «dans des appartements vétustes, sur des matelas moisis» ou encore «dans des voitures, des parkings ou des entrepôts désaffectés».

Les sept hommes ont été poursuivis dans le cadre de l'Opération Lytton, une enquête lancée en 2015 par la police du Grand Manchester sur des faits d'exploitation sexuelle de mineures à Rochdale.