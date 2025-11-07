  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vatican Un Garde suisse fait l’objet d’une enquête pour des insultes à caractère antisémite

ATS

7.11.2025 - 09:55

Un garde pontifical suisse fait l'objet d'une enquête pour des insultes qu'il aurait proférées à deux femmes juives. L'incident se serait produit lors de l'audience générale du pape le mercredi 29 octobre.

L'audience générale du pape du 29 octobre était consacrée au 60e anniversaire de la déclaration du concile Vatican II "Nostra Aetate". Le texte traite des relations de l'Eglise catholique avec les religions non chrétiennes, dont de nombreux représentants étaient présents à Rome ce jour-là.
L'audience générale du pape du 29 octobre était consacrée au 60e anniversaire de la déclaration du concile Vatican II "Nostra Aetate". Le texte traite des relations de l'Eglise catholique avec les religions non chrétiennes, dont de nombreux représentants étaient présents à Rome ce jour-là.
ATS

Keystone-SDA

07.11.2025, 09:55

07.11.2025, 10:00

Interrogé par l'agence italienne Ansa, le porte-parole de la Garde suisse pontificale, le caporal Eliah Cinotti, a confirmé vendredi qu'un «épisode litigieux» avait été signalé et qu'une enquête interne, dont le contenu reste confidentiel, avait été lancée.

«Il s'agit d'une procédure normale car le service doit toujours être assuré avec le plus grand professionnalisme», a-t-il ajouté. L'affaire avait été révélée par le quotidien italien «La Repubblica».

Visite d'Etat. Charles III et Léon XIV réunis: «un événement historique»

Visite d'EtatCharles III et Léon XIV réunis: «un événement historique»

Au cours de l'audience générale du pape, le mercredi 29 octobre, deux femmes juives auraient été insultées par un garde suisse en service sur la place Saint-Pierre. L'audience était consacrée au 60e anniversaire de la déclaration du concile Vatican II «Nostra Aetate», promulguée le 28 octobre 1965 par le pape Paul VI. Le texte traite des relations de l'Eglise catholique avec les religions non chrétiennes. Le lieu était rempli de représentants d'autres religions, avec une forte représentation juive, selon Ansa.

Pape Léon XIV contre l'antisémitisme

L'une des personnes concernées, Michal Govrin, écrivaine et metteuse en scène israélienne, a raconté, cité par l'agence italienne: «Alors qu'une collègue et moi-même, deux femmes qui ne sont généralement pas reconnues comme juives, passions par une entrée latérale de la place Saint-Pierre dans le cadre d'une délégation internationale de juifs, un membre de la Garde suisse pontificale nous a visiblement sifflé «les juifs», puis «a fait le geste de cracher dans notre direction avec un mépris évident».

«C'est un grand honneur». Le pape remercie la Garde suisse lors de la prestation de serment

«C'est un grand honneur»Le pape remercie la Garde suisse lors de la prestation de serment

Si l'épisode est confirmé par l'enquête interne, des mesures drastiques pourraient être envisagées, selon Ansa. Lors de cette même audience, le pape Léon XIV avait déclaré: «L'Eglise ne tolère pas l'antisémitisme et le combat, à cause de l'Evangile lui-même». Cette déclaration avait été saluée par de longs applaudissements.

Les plus lus

Chaos au concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël : quatre interpellations
Mort d’un enfant de huit ans : l'ex-petite amie du père aurait commis l’irréparable
Un homme décède en tombant de son balcon au 6ᵉ étage
Stupeur dans le Bureau ovale ! Un homme s’écroule sous les yeux de Trump
A l'aveugle, Xherdan Shaqiri offre sa deuxième victoire au FC Bâle
Accident mortel à Ferney-Voltaire : une septuagénaire suisse fauche un homme et son chien