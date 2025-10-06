  1. Clients Privés
Zurich Un gardien de prison devant la justice pour trafic de drogue

ATS

6.10.2025 - 16:15

Un ancien employé de la prison de Zurich doit répondre de ses actes devant la justice: avec trois autres accusés, il aurait mis en place un réseau de contrebande qui fournissait des drogues et des téléphones portables aux détenus.

C'est la prison elle-même qui a déclenché la procédure pénale en portant plainte. (image prétexte)
C'est la prison elle-même qui a déclenché la procédure pénale en portant plainte. (image prétexte)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

06.10.2025, 16:15

Les quatre accusés auraient introduit clandestinement de la marijuana, du haschisch, de la cocaïne et d'autres marchandises de contrebande dans la prison de Pöschwies à Regensdorf (ZH) pendant une longue période, a annoncé lundi le ministère public. Ils auraient ensuite revendu la marchandise aux détenus.

Le gang était composé de l'ancien employé de prison, de deux détenus et d'un membre de la famille d'un détenu. Selon l'acte d'accusation, l'ancien employé de prison et le membre de la famille du détenu apportaient la drogue à l'intérieur de la prison depuis l'extérieur. Les deux détenus, chargés de la revente, prenaient ensuite le relais.

Plainte de la prison

C'est la prison elle-même qui a déclenché la procédure pénale en portant plainte. En juillet 2022, la police a finalement mené une descente au cours de laquelle les quatre accusés ont été arrêtés dans trois cantons différents et placés derrière les barreaux.

Les quatre suspects sont un Suisse, un Bosniaque et deux Serbes âgés de 33 à 72 ans. Le ministère public les accuse d'infractions à la loi sur les stupéfiants et de corruption. Il requiert des peines d'emprisonnement de 14 à 36 mois. La date du procès devant le tribunal de district de Dielsdorf n'est pas encore connue.

