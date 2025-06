Des grêlons gros comme des oeufs! - De violents orages secouent la Suisse romande

Après une journée de chaleur écrasante, de violents orages se sont développés en Suisse romande. La grêle a notamment frappé la région d'Oron ainsi que la Brévine. Le passage sous-voie de Chavornay, lui, a été inondé.

Keystone-SDA ATS

À Chavornay, les pompiers ont oeuvré pour extraire l'eau du passage sous-voie, a indiqué David Guisolan, porte-parole de la police cantonale. Les trains ont subi jusqu'à 10 minutes de retard suite à l'incident qui s'est produit aux alentours de 18h00, selon les CFF.

La région a été soumise à de fortes précipitations, dont de la grêle à Orbe. Des bouches d'égoût se sont levées, provoquant des perturbations. La situation est en voie d'être rétablie. L'ampleur des dégâts n'est pas connue, a précisé M. Guisolan.

À la Brévine, des grêlons gros comme des oeufs sont tombés, annonce la page Facebook Météo Robin, impressionnantes images à l'appui (voir vidéo ci-dessous). Voitures et vérandas auraient passablement souffert dans cette région.

Le Haut-Valais durement touché

Un violent orage dans le Mattertal a provoqué un glissement de terrain sur la ligne de chemin de fer Mattherhorn-Gotthard-Bahn. Les pompiers ont également dû intervenir dans plusieurs autres communes du Haut-Valais.

La ligne ferroviaire a été interrompue entre Kalpetran et Täsch, soit la ligne menant à Zermatt, a indiqué la compagnie sur la plateforme X. Un transport de remplacement a été mis en place entre Täsch (VS) et Randa (VS).La coulée de boue a aussi touché la route. Les pompiers ont été mobilisés à Naters, Rarogne et St. Niklaus en raison de dégâts. Jusqu'à présent, la police valaisanne ne disposait en début de soirée d'aucune information sur d'éventuels blessés.

Air Zermatt a aussi reçu trois alarmes pour un début d'incendie à St. Niklaus, Blatten bei Naters et Oberems. Les feux ont pu être rapidement maîtrisés, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué.

D'après nos confrères du «Blick», la Confédération a prévenu de la possibilité d'orages de catégorie 4 sur 5 (danger élevé) dans les cantons de Neuchâtel et de Fribourg. Des branches cassées, chutes d'objets et inondations sont à craindre, il faut donc se comporter avec la prudence requise.

Une accalmie est annoncée en cours de nuit et le ciel deviendra à nouveau clair, annonce MétéoSuisse

La Suisse orientale aussi touchée

Un glissement de terrain a enseveli lundi soir la route du col de l'Albula entre Bergün et Preda (GR). La durée de fermeture de la route n'est pas encore déterminée, selon la police.

Le glissement de terrain s'est produit sur la route à environ 500 mètres de Preda, a déclaré un porte-parole de la police grisonne à Keystone-ATS. La quantité de matériaux qui a atterri sur la route est pour l'heure inconnue.

Le porte-parole n'avait pas connaissance d'un «problème d'intempéries» dans les Grisons, a-t-il indiqué en faisant référence aux coulées de boue qui se sont produites en Valais lundi soir après de violents orages.