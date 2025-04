La justice de Bâle-Campagne condamne un automobiliste de 21 ans à quatre ans et neuf mois de prison pour homicide par négligence. En 2021, l'un de ses passagers est mort dans un accident de la route après que le conducteur a consommé du gaz hilarant.

La Cour pénale de Bâle-Campagne, à Muttenz (BL), a suivi en partie le réquisitoire du procureur. Ce dernier avait réclamé une peine de six ans et neuf mois de prison (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement rendu vendredi à Muttenz (BL), la Cour pénale de Bâle-Campagne a reconnu l'accusé coupable d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, de mise en danger de la vie d'autrui et de violation du code de la route. Elle a suivi en partie le réquisitoire du procureur. Lors du procès qui s'était tenu à la mi-mars, le représentant du Ministère public avait requis six ans et neuf mois de prison.

Le prévenu écope aussi d'une peine pécuniaire avec sursis de 25 jours-amende à 130 francs. Il devra aussi verser des réparations pour tort moral à la famille de son camarade décédé. Il sera également tenu de dédommager et de verser une réparation aux trois autres occupants de la voiture, qui ont été en partie grièvement blessés dans l'accident sur l'autoroute A2.

Fin de course contre un mur

Les faits remontent à novembre 2021. Le groupe de cinq personnes a fait plusieurs vidéos de son trajet entamé à Bâle et qui s'est terminé par l'accident mortel sur l'A2 en direction de Berne. La voiture a terminé sa course contre un mur en béton près du tunnel autoroutier d'Arisdorf (BL). Le conducteur de la voiture a consommé du gaz hilarant, puis a perdu conscience et la maîtrise de l'auto, ce qui a mené à l'accident.

Selon les passagers qui ont survécu, portés parties civiles, l'idée d'acheter du gaz hilarant et d'en consommer en chemin est venue de l'automobiliste lui-même, alors qu'il savait, par expérience, que cela pouvait lui faire perdre connaissance.

Le jugement n'est pas encore entré en force. Il peut faire l'objet d'un appel.