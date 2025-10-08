  1. Clients Privés
Proche-Orient Gaza: près d'un enfant sur six gravement malnutri, estime une étude

ATS

9.10.2025 - 01:03

Un enfant sur six souffre de malnutrition grave à Gaza.
Un enfant sur six souffre de malnutrition grave à Gaza.
ATS

Près d'un enfant sur six est atteint de malnutrition aigüe à Gaza à cause de la guerre entre Israël et le Hamas, estime une étude publiée jeudi, alors que l'ONU a récemment déclaré que le territoire palestinien était frappé par une famine.

Keystone-SDA

09.10.2025, 01:03

«Après bientôt deux ans de conflit et de restrictions drastiques à l'aide humanitaire, des dizaines de milliers de petits souffrent dans la bande de Gaza d'une malnutrition aigüe évitable accroissant leur risque de mortalité», conclut cette étude publiée dans le Lancet et financée par l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (Unrwa).

Cette publication intervient près de deux mois après que l'ONU a officiellement déclaré cet été la famine dans certaines zones du territoire palestinien, une accusation rejetée comme mensongère par Israël.

Le conflit a été déclenché par une attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a tué 1219 personnes, largement des civils, sur le sol israélien. Depuis, plus de 67'160 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza dans la campagne de représailles israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont l'ONU juge les chiffres fiables.

L'étude, première à établir avec une telle exhaustivité le degré de malnutrition des enfants de Gaza, repose sur des données concernant plus de 200'000 enfants de moins de cinq ans examinés entre janvier 2024 et août 2025 dans des dispensaires et sites d'urgence de l'Unrwa.

Le taux de malnutrition aigüe, qui se traduit par un brusque amaigrissement et peut causer de graves problèmes de santé à court comme à long terme, est allé en augmentant, notamment après le blocus mis en place par Israël entre mars et mai 2025.

Les dernières mesures, réalisées en août, montrent que 15% des enfants examinés souffraient de malnutrition aigüe. En extrapolant à l'ensemble de la population de Gaza, les chercheurs estiment que près de 55'000 enfants sont touchés sur le territoire.

«Ces données doivent être considérées en tenant compte de certaines limites», ont prévenu, dans un commentaire publié par le Lancet, des pédiatres internationaux n'ayant pas participé à l'étude.

Mais ces conclusions, d'une rare qualité pour une zone de guerre, indiquent clairement que «les enfants de la bande de Gaza sont gravement malnutris, une réalité qui affectera leur santé future et leur développement pendant plusieurs générations».

Par ailleurs, notant que le conflit à Gaza fait l'objet d'une attention médiatique particulièrement importante, ils rappellent que d'autres zones de guerre sont frappées par des famines, notamment au Soudan.

