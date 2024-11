Trois femmes dont une mineure sont mortes vendredi, piétinées lors d'une bousculade devant une boulangerie de Deir el-Balah où une foule s'était massée pour acheter du pain, ont indiqué des témoins et une source médicale de cette ville du centre de la bande de Gaza.

«La foule était dense» et «tout d'un coup on a entendu des cris. Ils sont tombés au sol» et elles «ont été étouffées», a raconté un témoin à l'AFP.

«Je ne sais pas ce qui s'est passé», a réagi auprès de l'AFP Ossama Abou Louban dont la fille est décédée. «Je suis allé au marché avec ma fille. Elle est allée acheter du pain, elle a à peine réussi à en obtenir un bout avant d'être emportée par la foule de femmes. Elles ont ramené son corps sans vie».

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde jeudi contre de graves pénuries de médicaments, de nourriture, d'abris et de carburant dans la bande de Gaza, décrivant une situation «catastrophique» sur le terrain.

L'ONU alertait la veille sur la fermeture de «toutes les boulangeries du centre de Gaza» en raison de «graves pénuries d'approvisionnement», alors même qu'elles sont «une bouée de sauvetage» et «l'une des rares sources de nourriture qui restent».

