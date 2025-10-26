La police de Londres a arrêté dimanche matin un demandeur d'asile relâché par erreur vendredi de prison, où il purgeait une peine pour des agressions sexuelles. Ce cas parmi d'autres avait déclenché cet été une série de manifestations anti-immigration au Royaume-Uni.

La libération par erreur de Hadush Kebatu a donné lieu à de vastes recherches en Angleterre (archives). IMAGO/PanoramiC

Keystone-SDA ATS

Ce demandeur d'asile éthiopien a été interpellé à Finsbury Park dans l'est de Londres, grâce à des informations fournies par le public, a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué. Cet homme de 38 ans a été «arrêté, est actuellement en détention et sera expulsé», a écrit sur X le ministre de la Justice David Lammy.

Il a annoncé «le renforcement immédiat des contrôles de libération» et «une enquête approfondie» sur les faits concernant ce requérant. Ce dernier avait été condamné en septembre à un an de prison pour agressions sexuelles sur une adolescente de 14 ans et une femme à Epping, au nord-est de Londres.

Après son arrestation en juillet, des manifestations anti-immigration, pour certaines marquées par des violences, avaient été organisées devant le Bell Hotel à Epping, où il était hébergé avec quelque 130 autres demandeurs d'asile, avant d'essaimer dans d'autres villes du Royaume-Uni.

La libération par erreur de Hadush Kebatu a donné lieu à de vastes recherches en Angleterre. Selon le journal The Sun, il a été relâché alors qu'il devait être transféré de la prison de Chelmsford, dans l'Essex, vers un centre de rétention administrative en vue d'être expulsé.