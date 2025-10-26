  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grande-Bretagne Un demandeur d'asile relâché par erreur de prison à nouveau arrêté

ATS

26.10.2025 - 14:04

La police de Londres a arrêté dimanche matin un demandeur d'asile relâché par erreur vendredi de prison, où il purgeait une peine pour des agressions sexuelles. Ce cas parmi d'autres avait déclenché cet été une série de manifestations anti-immigration au Royaume-Uni.

La libération par erreur de Hadush Kebatu a donné lieu à de vastes recherches en Angleterre (archives).
La libération par erreur de Hadush Kebatu a donné lieu à de vastes recherches en Angleterre (archives).
IMAGO/PanoramiC

Keystone-SDA

26.10.2025, 14:04

Ce demandeur d'asile éthiopien a été interpellé à Finsbury Park dans l'est de Londres, grâce à des informations fournies par le public, a indiqué la Metropolitan Police dans un communiqué. Cet homme de 38 ans a été «arrêté, est actuellement en détention et sera expulsé», a écrit sur X le ministre de la Justice David Lammy.

Il a annoncé «le renforcement immédiat des contrôles de libération» et «une enquête approfondie» sur les faits concernant ce requérant. Ce dernier avait été condamné en septembre à un an de prison pour agressions sexuelles sur une adolescente de 14 ans et une femme à Epping, au nord-est de Londres.

Après son arrestation en juillet, des manifestations anti-immigration, pour certaines marquées par des violences, avaient été organisées devant le Bell Hotel à Epping, où il était hébergé avec quelque 130 autres demandeurs d'asile, avant d'essaimer dans d'autres villes du Royaume-Uni.

La libération par erreur de Hadush Kebatu a donné lieu à de vastes recherches en Angleterre. Selon le journal The Sun, il a été relâché alors qu'il devait être transféré de la prison de Chelmsford, dans l'Essex, vers un centre de rétention administrative en vue d'être expulsé.

Les plus lus

Impérial, Marco Odermatt lance un signal fort à ses adversaires !
Une commandante de compagnie aurait frappé des recrues
«Véritable gifle» - Jannik Sinner déclenche l’ire des Italiens
Deux hommes en garde à vue pour le vol de bijoux au Louvre
«On n'a rien pu faire» - Chaos sur une célèbre compétition de voile !