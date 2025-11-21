Un ancien député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a été condamné vendredi à Londres à 10 ans et demi de prison pour avoir accepté des pots-de-vin dans le cadre d'une campagne d'influence pro-russe au Parlement européen.

Nathan Gill a reconnu huit des faits de corruption qui lui étaient reprochés. ATS

Keystone-SDA ATS

Nathan Gill, 52 ans, a été député européen de 2014 à 2020, d'abord pour le parti UKIP puis pour le Brexit Party. Il a alors travaillé avec Nigel Farage, alors également élu au Parlement européen.

M. Gill a ensuite été le chef de Reform UK au Pays de Galles en 2021, mais n'est plus membre du parti anti-immigration dirigé par M. Farage.

L'affaire, et la lourde sentence dont écope M. Gill, est embarrassante pour Reform UK et Nigel Farage, en tête des sondages au Royaume-Uni.

«Votre conduite a fondamentalement compromis l'intégrité d'un organe législatif supranational», a déclaré la juge au tribunal de l'Old Bailey. Elle représente aussi «une grave trahison de la confiance que vous ont accordée les électeurs».

Nathan Gill a reconnu huit des faits de corruption qui lui étaient reprochés pour les années 2018 et 2019. Il a fait des déclarations pro-russes au Parlement européen et dans des médias moyennant rémunération.

Arguments pro-Kremlin

Au Parlement européen et dans des médias, Nathan Gill a «avancé des arguments favorables aux intérêts russes concernant l'Ukraine» et, pour cela, a reçu en espèces des sommes «considérables», a détaillé la juge.

Le responsable de l'accusation a évoqué un discours prononcé par M. Gill au Parlement européen le 12 décembre 2018: ce texte «reprenait les brouillons qui lui avaient été envoyés par Oleg Voloshyn», un politicien ukrainien pro-russe, a-t-il dit.

Après la session parlementaire, M. Gill a envoyé un lien vidéo de son discours à Oleg Volochine. «Vous devriez être satisfait», a-t-il commenté.

L'argent que touchait M. Gill venait d'un homme d'affaires ukrainien proche du Kremlin, Viktor Medvedtchouk, selon l'accusation.

Pour chacun de ses agissements au profit de M. Volochine, M. Gill «s'attendait à recevoir plusieurs milliers, peut-être 5000 livres sterling ou euros», a-t-il poursuivi.

Nathan Gill a «utilisé sa position privilégiée pour faire passer les intérêts malveillants de la Russie avant ceux du Royaume-Uni en échange d'argent, ce qui constitue une trahison envers notre pays, notre peuple et notre sécurité nationale», a réagi le ministre de la Sécurité Dan Jarvis, après le jugement.