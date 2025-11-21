  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Royaume-Uni Un ex-député européen condamné à 10 ans de prison

ATS

21.11.2025 - 15:18

Un ancien député européen du parti pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a été condamné vendredi à Londres à 10 ans et demi de prison pour avoir accepté des pots-de-vin dans le cadre d'une campagne d'influence pro-russe au Parlement européen.

Nathan Gill a reconnu huit des faits de corruption qui lui étaient reprochés.
Nathan Gill a reconnu huit des faits de corruption qui lui étaient reprochés.
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 15:18

21.11.2025, 15:44

Nathan Gill, 52 ans, a été député européen de 2014 à 2020, d'abord pour le parti UKIP puis pour le Brexit Party. Il a alors travaillé avec Nigel Farage, alors également élu au Parlement européen.

M. Gill a ensuite été le chef de Reform UK au Pays de Galles en 2021, mais n'est plus membre du parti anti-immigration dirigé par M. Farage.

L'affaire, et la lourde sentence dont écope M. Gill, est embarrassante pour Reform UK et Nigel Farage, en tête des sondages au Royaume-Uni.

«Votre conduite a fondamentalement compromis l'intégrité d'un organe législatif supranational», a déclaré la juge au tribunal de l'Old Bailey. Elle représente aussi «une grave trahison de la confiance que vous ont accordée les électeurs».

Nathan Gill a reconnu huit des faits de corruption qui lui étaient reprochés pour les années 2018 et 2019. Il a fait des déclarations pro-russes au Parlement européen et dans des médias moyennant rémunération.

Arguments pro-Kremlin

Au Parlement européen et dans des médias, Nathan Gill a «avancé des arguments favorables aux intérêts russes concernant l'Ukraine» et, pour cela, a reçu en espèces des sommes «considérables», a détaillé la juge.

Le responsable de l'accusation a évoqué un discours prononcé par M. Gill au Parlement européen le 12 décembre 2018: ce texte «reprenait les brouillons qui lui avaient été envoyés par Oleg Voloshyn», un politicien ukrainien pro-russe, a-t-il dit.

Après la session parlementaire, M. Gill a envoyé un lien vidéo de son discours à Oleg Volochine. «Vous devriez être satisfait», a-t-il commenté.

L'argent que touchait M. Gill venait d'un homme d'affaires ukrainien proche du Kremlin, Viktor Medvedtchouk, selon l'accusation.

Pour chacun de ses agissements au profit de M. Volochine, M. Gill «s'attendait à recevoir plusieurs milliers, peut-être 5000 livres sterling ou euros», a-t-il poursuivi.

Nathan Gill a «utilisé sa position privilégiée pour faire passer les intérêts malveillants de la Russie avant ceux du Royaume-Uni en échange d'argent, ce qui constitue une trahison envers notre pays, notre peuple et notre sécurité nationale», a réagi le ministre de la Sécurité Dan Jarvis, après le jugement.

Les plus lus

«Elle m'a appelé» - L'ancien chirurgien de Lara Gut-Behrami pessimiste
Romandie sous la neige: un réveil blanc avant un week-end glacé
55 ans derrière les barreaux: décès du plus ancien prisonnier de France