236 amendes infligées devant les écoles en deux semaines

Lors de la rentrée scolaire 2025, la police municipale de la Ville de Genève a renforcé sa présence près des écoles aux heures d'entrée et de sortie des classes. Pendant cette opération qui a duré une semaine, elle a infligé 236 sanctions à des conducteurs.

Lors de la rentrée 2025, la police municipale de Genève a infligé 236 amendes et contraventions en une semaine à proximité des écoles (photo d'illustration) ATS

Les 138 amendes d’ordre ont sanctionné principalement l'absence de feux de jour, le non-port de la ceinture de sécurité et le non-respect des feux de signalisation. Quant aux 98 rapports de contravention, ils ont été dressés pour des infractions telles que la manipulation du téléphone au volant ou la conduite de trottinettes électriques non homologuées, a informé la Ville de Genève jeudi.

«Ces actions sont très importantes pour la sécurité des enfants sur le chemin de l’école», souligne Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève en charge de la sécurité, citée dans le communiqué. La police municipale exerce ainsi une action répressive mais aussi préventive, puisque la simple présence des agents contribue à prévenir les comportements dangereux des conducteurs, a-t-elle commenté.

En complément de ces actions spécifiques, des contrôles réguliers sont menés tout au long de l’année afin de maintenir un haut niveau de sécurité dans les rues de la Ville, rappelle le communiqué.