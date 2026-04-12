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Environnement – GE Genève célèbre l'agriculture urbaine pendant 48 heures

ATS

12.4.2026 - 10:03

Du 24 au 26 avril, Genève se met au vert pour fêter l'agriculture urbaine. Au programme de ce festival qui en est à sa 8e édition: des visites de fermes et de potagers, des ateliers de jardinage et de cuisine, mais aussi des moments festifs à la Maison de l'Avenir et au Jardin de la Jonction.

Parmi les lieux à découvrir lors des 48 heures de l'agriculture urbaine qui auront lieu du 24 au 26 avril à Genève: la Ferme de Budé (archives).
Parmi les lieux à découvrir lors des 48 heures de l'agriculture urbaine qui auront lieu du 24 au 26 avril à Genève: la Ferme de Budé (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.04.2026, 10:03

12.04.2026, 10:34

Le public est attendu pour découvrir de nombreux projets verts urbains et périurbains. Plus d'une vingtaine de lieux ouvriront leurs portes à cette occasion. Parmi ceux-ci, les fermes de Budé, des Vergers et du Fond de l'Etang. Les Jardins des Délices et du Contrat Social seront aussi à la fête.

Les potagers urbains ne seront pas en reste avec des visites prévues aux Franchises et aux Voies Couverts. Il sera aussi possible de découvrir le poulailler des Tours à Carouge. Construit il y a douze ans, il abrite entre cinq et sept poules et est entretenu par les habitants du quartier.

Le festival des 48h de l'agriculture urbaine est organisé depuis 2016 en Europe. L'édition genevoise est coordonnée par l'association Genève Cultive.

www.les48h.com

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