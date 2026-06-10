Genève: commerces barricadés, police sur les dents, agriculteurs fâchés...

Genève devra vivre avec les contraintes sécuritaires et logistiques liées à l'organisation du Sommet G7 à Evian (F), à une quarantaine de kilomètres de là. Entre restrictions de la circulation et conséquences sur l'économie locale, la tension monte dans le canton. Liste non exhaustive des domaines touchés:

Des ouvriers installent une barricade en bois pour protéger la façade d'un bâtiment en prévision des manifestations contre le sommet du G7 à Évian, près de Genève, en Suisse, le mercredi 10 juin 2026. Les manifestations contre le sommet du G7 se concentreront ce week-end à Genève, une ville voisine choisie par les militants pour son accessibilité par rapport au périmètre de haute sécurité mis en place à Évian. (KEYSTONE/Martial Trezzini) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

MOBILITÉ, ÇA VA COINCER: D'importantes perturbations de la circulation sont attendues. L'autoroute de contournement entre Meyrin et Bardonnex sera fermée en direction de la France du 15 au 17 juin à minuit.

Des dizaines de passages aux frontières seront fermés dès jeudi 11 juin en milieu d'après-midi. Seules sept douanes resteront ouvertes. Pour le personnel frontalier considéré comme indispensable, une mobilité facilitée est prévue avec un système de macaron.

Il faudra aussi faire avec d'importantes restrictions sur la rive droite le dimanche 14 juin ainsi qu'avec la fermeture du pont du Mont-Blanc, en raison de la grande manifestation annoncée ce jour-là.

Les Transports publics genevois (TPG) maintiendront leur service, mais certaines lignes pourraient être perturbées, en particulier les lignes transfrontalières.

Les autorités recommandent d'anticiper les déplacements et dans la mesure du possible de les reporter. Le télétravail est encouragé pour tous les secteurs.

FORCES DE L'ORDRE EN ALERTE: L'ensemble des 1500 policiers genevois seront mobilisés. Des renforts d'autres cantons sont prévus. Les cantons de Genève, Vaud et Valais, tous directement touchés par le G7, auront aussi l'appui de 4000 militaires, notamment pour sécuriser les infrastructures sensibles. Un ou des véhicules tonnes-pompe allemands seront déployés pour empêcher l'accès au pont du Mont-Blanc aux manifestants le dimanche 14 juin.

MANIFESTATION, SUR LA RIVE DROITE EXCLUSIVEMENT: Les militants opposés au G7 se retrouveront dimanche 14 juin dès 15h00 pour un rassemblement puis une manifestation sur la rive droite à Genève. Ils ont fini par accepter ce scénario après des mois de demandes pour organiser celle-ci dans les rues basses, puis autour de la rade.

Le Conseil d'Etat redoutait des débordements comme en 2003 au moment du G8 d'Evian. Le cortège est autorisé depuis le parc Mon Repos où il reviendra quelques heures plus tard après avoir évité les rues proches du pont du Mont-Blanc et être passé par le quartier des Nations. Des observateurs seront présents. Et les policiers seront identifiables.

INDEMNISATION ASSURÉE: Le Grand Conseil a approuvé un fonds d'indemnisation de 6 millions de francs en cas de déprédations. En revanche, les pertes de chiffre d'affaires ne sont pas considérées dans ce mécanisme. Des discussions sont en cours entre la Suisse et la France pour que celle-ci prenne à sa charge une grande partie au moins de ces coûts.

COMMERCES SUR LE PIED DE GUERRE: La plupart des commerçants dans des zones exposées à de potentielles déprédations se sont barricadés pour anticiper les dégâts auxquels ils pourraient faire face. Ceux de la rue du Rhône resteront tous fermés.

Genève Commerces dévoilera a priori début juillet des résultats d'un sondage auprès de ses membres, selon sa secrétaire générale Flore Teysseire. Les coûts pour se barricader varient entre 300 et 100'000 francs.

HÔTELIERS ET RESTAURATEURS AFFECTÉS: Les hôteliers genevois subissent entre 10 et 15% d'annulations, surtout de la part de leur clientèle d'affaires habituelle à cette période. Cette situation affecte aussi les cafetiers et restaurateurs dont la faîtière dénonce.

«Quelques millions» de pertes d'exploitation pourraient être compensées par les autorités comme au moment de la pandémie, selon la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève (SCRHG). Des fermetures en raison de la diminution des activités de conférences ou sécuritaires dimanche au moment de la manifestation lui ont été annoncées.

AGRICULTEURS EN COLÈRE: Les agriculteurs genevois, qui exploitent des terres des deux côtés de la frontière dans la zone franche, dénoncent des restrictions qui auront de lourdes conséquences sur leur activité déjà exposée en temps normal. En colère, AgriGenève fustige aussi la fermeture de l'autoroute de contournement qui va désorganiser l'acheminement des denrées fraîches.

SANTÉ, LES HUG SONT PARÉS: Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) vont déployer un important dispositif pour faire face à des afflux soudains de blessés. Deux tentes installées devant les Urgences permettront de prendre en charge des arrivées massives de personnes, notamment en cas d'exposition aux gaz lacrymogènes.

Les opérations chirurgicales électives ont été réduites de 20%. Les HUG ont aussi ouvert une quarantaine de lits supplémentaires et les équipes des urgences ont été renforcées.

LES VAUDOIS S'ACTIVENT AUSSI: De l'autre côté de la Versoix, la situation est moins tendue, aucune manifestation anti-G7 n'étant annoncée sur sol vaudois et aucune délégation au G7 ne séjournant dans le canton. Plusieurs mesures sécuritaires sont toutefois annoncées, notamment des contrôles renforcés aux frontières et une visibilité accrue des forces de l'ordre. Quelque 2200 personnes (police, protection civile, douane, service du feu, appui sanitaire, etc) seront mobilisées, auxquelles s'ajouteront des militaires pour des missions spécifiques.