A Genève, le service du médecin cantonal (SMC) déclenche l'alerte canicule dès jeudi au vu des fortes chaleurs attendues au moins jusqu'à mercredi prochain. Il rappelle la nécessité de se protéger de la chaleur, de s'hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité avec ses proches et son voisinage.

Genève déclenche son plan canicule dès jeudi et recommande de se rafraîchir régulièrement (archives). ATS

Ce niveau d'alerte, déclenché sans passer par la mise en garde habituelle prévoit l'activation des plans institutionnels et communaux respectifs, relève le canton dans son communiqué. Il rappelle que les fortes chaleurs peuvent entraîner des conséquences graves pour la santé.

Les personnes à risque sont particulièrement concernées, à savoir les enfants de moins de 6 ans, les personnes travaillant à l'extérieur, les personnes âgées, les personnes dépendantes (physiquement ou psychiquement) ou isolées, ainsi que les personnes souffrant d'une maladie chronique. Une attention particulière doit leur être portée.

À la maison ou en institution, ces personnes peuvent avoir besoin d'une aide, de soins ou d'une surveillance accrus. Il appartient donc à chacun – famille, proches, voisins, collègues, professionnels de la santé, etc. – d'être attentif aux autres pendant les périodes de grandes chaleurs.

Agir immédiatement

La forme la plus sévère de réaction à de fortes chaleurs est le coup de chaleur. Ses symptômes sont: température corporelle élevée, faiblesse, confusion, vertiges et nausées et crampes musculaires notamment. En cas de symptômes, il faut agir immédiatement, faire boire et rafraîchir la personne, puis appeler le 144 s'il n'y a pas d'amélioration.

Le médecin cantonal recommande vivement de se protéger de la chaleur en évitant les activités physiques aux heures les plus chaudes et en adaptant sa tenue et de préserver la fraîcheur du logement autant que possible. Il faut également s'hydrater suffisamment, éviter l'alcool, ne pas oublier de manger léger et de se rafraîchir.

Pour mémoire, une alerte canicule est déclenchée, en concertation avec MétéoSuisse et le service du médecin cantonal du canton de Vaud, lorsque les températures moyennes sont égales ou supérieures à 25 degrés pendant cinq jours consécutifs, ou égales ou supérieures à 27 degrés pendant trois jours consécutifs.

nt, ats