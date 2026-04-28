A Genève, près de 80 avocats bénévoles proposeront les 7 et 8 mai prochains des consultations gratuites sans rendez-vous sur la plaine de Plainpalais. Ils répondront aux questions du public dans tous les domaines du droit: du bail au travail, en passant par les successions, assurances, pénal, les droits des étrangers ou encore la loi sur la circulation routière.

L'Ordre des avocats de Genève proposera les 7 et 8 mai des consultations juridiques gratuites sur la plaine de Plainpalais (photo d'illustration). ATS

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Que faire en cas de harcèlement sur son lieu de travail? Comment agir face à une augmentation de loyer? Quelles démarches entreprendre pour obtenir la garde parentale? Quelle structure juridique choisir au moment de démarrer son projet entrepreneurial? A-t-on le droit de travailler pendant ses études avec un permis d’étudiant? C'est à ces questions et à bien d'autres que répondront les 76 avocats présents dans le cadre de «L’Avocat dans la Cité».

Ce rendez-vous annuel incontournable vise à faciliter l’accès au droit pour toutes et tous. Une grande tente, spécialement aménagée sur la plaine de Plainpalais, permettra d’assurer la confidentialité des échanges qui dureront une vingtaine de minutes.

L’année dernière, quelque 550 consultations ont été réalisées sur deux jours. Ce record illustre le besoin et le succès de l’opération, se réjouit l’Ordre des avocats de Genève mardi dans son communiqué. Ce dernier rappelle qu'il propose également, tout au long de l’année, des consultations à tarif réduit dans le cadre de sa permanence juridique à la rue Verdaine 13.