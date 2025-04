La police genevoise a interpellé fin mars deux hommes en flagrant délit de tentative d'escroquerie de type «faux policier» au préjudice d'une dame âgée. Un troisième individu est recherché.

En cas de doute quant à une visite ou un téléphone, les seniors genevois sont invités à appeler le 117 (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les faits se sont déroulés le 22 mars peu après 14h00. Un individu a contacté une Suissesse de 83 ans en se faisant passer pour un policier. Il lui a expliqué qu'il allait passer à son domicile afin de récupérer ses cartes bancaires, lesquelles avaient été utilisées frauduleusement, rapporte la police genevoise jeudi dans un communiqué.

Se rappelant d'un flyer de prévention des forces de l'ordre distribué par la régie de l'immeuble, la dame âgée a contacté la police. Rapidement, un dispositif a été mis en place et a permis l'interpellation de deux individus, un Portugais de 18 ans et un Suisse de 21 ans.

Le premier a été interpellé devant la porte d'entrée de l'appartement de la victime et le second en bas de l'immeuble, alors qu'il attendait le retour de son complice. Une plainte a été déposée et les prévenus ont été conduits au poste.

En deux temps

Plus tard dans la nuit, la victime de la tentative d'escroquerie a reçu un nouvel appel. Un individu lui a expliqué être un policier en charge de l'enquête concernant les faux policiers. Il lui a raconté qu'un complice du duo interpellé allait venir la voir et lui demander de remettre ses cartes bancaires et ses bijoux.

Ajustant son scénario auprès de la dame âgée, l'escroc a demandé de remettre au complice ce qu'il demandait, afin de pouvoir l'arrêter ensuite en flagrant délit, ajoutant qu'elle récupérerait ses biens ensuite. Ne se méfiant pas de cette nouvelle astuce, la victime a remis ses cartes bancaires et ses bijoux.

Après le départ de l'individu, n'ayant pas de nouvelles de sa part, la victime s'est doutée qu'elle venait de se faire escroquer. Elle a fait appel au 117. Entre-temps, l'escroc est parvenu à retirer plusieurs milliers de francs au bancomat et a disparu dans la nature avec les bijoux. La Brigade de répression des cambriolages et vols (BRCV) est en charge de l'enquête, sous la direction du Ministère public.

Campagne de prévention

Depuis janvier 2025, 23 individus ont été interpellés et mis à disposition de la justice en qualité d'auteur présumé d'escroquerie de type «faux policier». Il s'agit de 17 majeurs et 6 mineurs, dont 6 femmes et 17 hommes, le plus jeune étant âgé de 14 ans, précise la police.

Malgré les alertes régulièrement communiquées au public et notamment auprès des seniors, la police déplore encore régulièrement des escroqueries à la fausse qualité qui aboutissent. Elle vient de lancer avec le Département des institutions et du numérique une campagne de prévention.

Les messages s’adressent non seulement aux seniors, majoritairement ciblés par ces arnaques, mais également à leur entourage, qui peuvent jouer un rôle essentiel en les informant. Une lettre de sensibilisation est actuellement envoyée aux personnes âgées de 64 ans et plus de tout le canton. Affiches, visuels et campagne sur les réseaux sociaux visant les proches des seniors complètent le dispositif.

La police rappelle qu'il ne faut jamais communiquer d’informations personnelles ou bancaires à un interlocuteur inconnu, que ce soit par téléphone ou lors d’une visite à domicile, ne remettre aucun objet de valeur, rester prudent au téléphone, même si l’appel semble provenir de la police judiciaire et ne jamais ouvrir sa porte en cas de visite suspecte. Au moindre doute, il est crucial de contacter rapidement la police au 117.