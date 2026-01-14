A l'instar des cantons de Vaud et du Valais, Genève interdit les engins et dispositifs pyrotechniques dans les bars, restaurants et discothèques. Le Conseil d'Etat genevois a pris cette décision à la suite du tragique incendie d'un bar à Crans-Montana.

Keystone-SDA ATS

Ce renforcement du cadre normatif vise à garantir un environnement sûr pour la clientèle et le personnel, a indiqué mercredi le gouvernement à l'issue de sa séance hebdomadaire. La mesure concerne les entreprises exerçant des activités soumises à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (LRDBHD).

Cette interdiction devrait être concrétisée par voie réglementaire, a précisé Esther Mamarbachi, porte-parole du Département de l'économie, l'emploi et de l'énergie. De plus, une analyse sera faite pour savoir des mesures supplémentaires sont nécessaires dans le cadre des procédures LRDBHD.

Comme annoncé, le Conseil d'Etat a envoyé une circulaire aux quelque 4000 propriétaires et exploitants des 2800 établissements publics genevois pour les inviter à vérifier leurs locaux et leurs pratiques. Il leur rappelle que «le strict respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, est indispensable pour garantir des lieux sûrs, accueillants et rassurants.»