Avec près de 200'000 participants aux quelque 500 concerts qui se sont déroulés durant les trois jours de cette 34e édition de la Fête de la musique à Genève, les organisateurs du Service culturel de la ville parlent d'un record. Malgré la chaleur et la foule parfois dense, aucun incident majeur n’a été signalé.

Selon les organisateurs, quelque 200'000 personnes ont fréquenté les près de 500 concerts en trois jours de fête de la musique à Genève. ATS

Keystone-SDA ATS

La multiculturalité de Genève a été honorée, les générations se sont mêlées, permettant de magnifiques échanges dans le respect des uns, des unes et des autres, écrit le Service culturel de Genève dimanche dans un communiqué. En ces temps de repli, de conflits, de lutte, ces trois jours ont fait souffler un vent d’espoir.

L’ADN de la Fête de la musique, c’est l’occasion d’écouter, dans des conditions particulières, des sons, des traditions, des chants et des airs de tous les continents, de toutes les époques, ajoutent les organisateurs.

Cette année, un coup de projecteur a été mis sur la scène hip-hop genevoise. Les jeunes, en particulier, lui ont fait honneur, investissant, au gré des concerts, des scènes de la Vieille-Ville aussi bien que celles des Bastions et The Spot.

La programmation des musiques classiques et contemporaines, qui faisait la part belle à la participation et à la voix, a elle aussi été une réussite avec des publics sur scène et à des endroits inattendus. Le pari de faire résonner des musiques méditatives d’Asie dans des lieux de culte a suscité une remarquable qualité d’écoute.

15-25 présents

Quant à la programmation des musiques actuelles, elle a fait danser, écrivent-ils dans le communiqué de la Ville. Les standards du rock, le gnawa, la techno, l’électro, la house, le reggaeton et l’afrobeat et, bien sûr, le hip-hop ont rendu le sens de la fête aux Genevois et aux Genevoises.

Et sur la butte de l’Observatoire, l’envie de tester une scène sans scène fonctionnant entièrement grâce aux énergies renouvelables et à la force du mollet a fait naître une ambiance

S’il est toujours aussi difficile d’énoncer un nombre vu l’étendue et la configuration du périmètre, l’organisation et la police se rejoignent cette année pour annoncer une édition record avec quelque 200'000 personnes durant les trois jours.

Cette année, la tranche des 15-25 ans, peu présente habituellement, a été prise en compte au niveau de la programmation et elle y a répondu, se félicitent les organisateurs.