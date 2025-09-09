  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Meurtre des Charmilles «La situation actuelle me terrifie» – procès en appel pour le meurtrier du parking souterrain

ATS

9.9.2025 - 12:42

A Genève, le procès en appel du jeune qui a poignardé à mort un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles en 2019 s'est ouvert mardi. Il y a un an, il avait été reconnu coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison.

Le procès en appel du jeune qui a poignardé à mort un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain à Genève en 2019 s'est ouvert mardi. En 2024, il avait été reconnu coupable d'assassinat (archives).
Le procès en appel du jeune qui a poignardé à mort un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain à Genève en 2019 s'est ouvert mardi. En 2024, il avait été reconnu coupable d'assassinat (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.09.2025, 12:42

09.09.2025, 13:10

Le Tribunal criminel avait tenu compte de son «trouble de la personnalité dyssociale» et du risque élevé de récidive à court et à moyen terme pour ordonner un traitement ambulatoire et l'internement. Il l'avait aussi notamment jugé coupable de tentative de meurtre pour un coup de couteau porté à autre jeune du groupe d'amis qui rentrait d'une soirée festive, ce 19 janvier 2019 à l'aube.

D'une voix à peine audible, le prévenu, désormais âgé de 24 ans, s'est exprimé mardi matin sur son suivi thérapeutique en prison. «Je souhaite changer, devenir une vraie personne. Je reviens de loin», a-t-il indiqué. Mais il estime n'avoir aucune perspective d'avenir. «La situation actuelle me terrifie», a-t-il admis, faisant référence à la mesure d'internement prononcée à son encontre.

«Une embrouille qui finit mal». Drame des Charmilles: la défense plaide le meurtre par dol éventuel

«Une embrouille qui finit mal»Drame des Charmilles: la défense plaide le meurtre par dol éventuel

Les plus lus

Deux scénarios menacent la Suisse si l’industrie pharmaceutique délocalise
Campagne «sans précédent» de Moscou pour s'emparer de la Moldavie
«Personnellement, c'est dur...» - La déception de Denis Zakaria
Darius Rochebin : «Ma fille de 15 ans me dit souvent : OK, Molière»
«Asile de fous», «buts ridicules», «horreur» : l’Italie dans tous ses états